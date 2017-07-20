ЛП: Смешанная система позволит переводить депутатов, как футболистов — из одного клуба в другой

Либеральная партия осудила планы парламентского большинства принять законопроект о введении смешанной избирательной системы. Представители ЛП сегодня на пресс-конференции заявили, что эта система позволит установить власть Демпартии и Партии социалистов на долгое время.

Они подчеркнули, что ЛП всегда была последовательна в этом направлении и никогда не делила территорию Молдовы на одномандатные округа, в отличие от других оппозиционных сил, которые сегодня протестуют против введения смешанной избирательной системы.

«Эта система поощрит перевод депутатов из одной партии в другую, как футболистов, которые в одном сезоне играют за один клуб, в другом — за другой. Не были учтены предложения общества, были проигнорированы рекомендации Венецианской комиссии, которая ясно сказала, что не рекомендует сейчас изменять избирательную систему», — прочитал Ион Апостол открывок из заявления ЛП.

В конце либералы сказали, что Бог обо всем позаботится, нужно набраться терпения. Вместе с тем, они предложили людям посмотреть за тем, «как проголосуют те два депутата, которые ушли к Шалару и Гимпу, а потом будете говорить, что Гимпу в кармане Плахотнюка».