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Политика
Рогозин пообещал приехать в Молдову, несмотря на сообщения СМИ о запрете
20.07.2017

 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин после публикаций СМИ о том, что Молдова якобы запретила российской делегации прибыть в страну на военных самолетах, заявил, что прилетит обязательно.

Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России.

"Я не понял, кто там мне чего запретил. Прилечу обязательно. Встретимся и с президентом Молдовы, и с руководством Приднестровья", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон написал в Facebook, что Рогозин может посетить страну в конце июля.


 
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