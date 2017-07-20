Чебан: Выпущенный в 2007 году “генплан Кишинева” – бумажка, деление сфер интересов (ВИДЕО)

Муниципальные советники фракции Партии социалистов (ПСРМ) неоднократно настаивали на разработке нового генерального плана города, так как план, разработанный в 1989 году, устарел.

Однако, как посетовал глава фракции ПСРМ Ион Чебан, единомышленников среди других фракций у социалистов не оказалось. Как заявил он в среду вечером, 19 июля, в ходе передачи на телеканале NTV, после 1989 года генеральный план города не разрабатывался, хотя он должен меняться каждые 20 лет.

– В 2007 году появилась одна бумажка, которая, по мнению некоторых, якобы является генеральным планом. Эта та бумажка, которая уже 10 лет валяется в определенных шкафах определенных чиновников. Это не генплан, это некое подобие, это деление сфер интересов. На сегодняшний день стратегического плана развития города нет. Мы занимаемся решением этого вопроса, несмотря на то, будет или нет поддержка от остальных фракций, – сказал Чебан.

Он также сообщил, что социалисты разговаривали с зарубежными партнерами, чтобы привлечь лучших экспертов из разных сфер деятельности для разработки генплана, который будет соответствовать всем местным и зарубежным документам. По его словам, в Кишиневе есть хорошие работники, но им раньше не давали заниматься своей деятельностью, ведь «в мутной воде рыбка лучше ловится».

– На сегодняшний день план не может быть разработан больше чем на 20 лет, это обусловлено разрастанием городов, увеличением транспортных разгрузок. Поэтому даже тот план, который разработан в 1989 году, не может быть рассмотрен как генплан. При разработке генерального плана нужно учитывать разгрузку транспорта, зеленые насаждения, застройку с развитой инфраструктурой, инвестиционную составляющую, социально-экономическую составляющую, – отметил Чебан.

Глава фракции ПСРМ подчеркнул, что до вчерашнего дня законодательной базы на уровне муниципия не существовало, несмотря на то, что социалисты два года пытались этот проект продавить, так как он важен для города. Во вторник на заседании муниципального совета был принят регламент по зеленым насаждениям, который будет устанавливать границы, а также запрещает вырубку деревьев без проведения исследований.

Экс-примар Кишинева Серафим Урекяну пытался убедить Чебана в том, что генеральный план за 1989 год хороший и соответствует всем требованиям. Это несмотря на то, что с момента разработки и осуществления плана прошло почти 30 лет.