Протестующие разошлись с мыслью вернуться завтра –Live Text

Акция протеста закончилась. Протестующие заявили, что возобновят акции протеста завтра в 12.00.



/12.59/ Президент Республики Молдова Игорь Додон написал на своей странице в Facebook, что приветствует голосование за изменение избирательной системы. Проект сохраняет в полном объеме концепцию, которую он предложил в апреле. „При разработке проекта закона учитывались запросы большей части населения страны, которая хочет реальные и сбалансированные политические реформы, в пользу граждан”, написал Игорь Додон.



/12.48/ Доступ к зданию президента ограничен кордоном из пяти рядов карабинеров. Протестующие заблокировали ул. 31 Августа, поэтому движение транспорта было перенаправлено на соседние улицы. Вице-председатель ППНП Дмитрий Чубашенко потребовал от главы государства не промульгировать закон, которым изменена избирательная система. По словам Чубашенко, таким образом Игорь Додон продемонстрирует, что не находится в подчинении лидера ДПМ Влада Плахотнюка. Протестующие требуют от президента выйти к людям.



/12.28/ Колонна протестующих идет к зданию президента. К акции протеста, организованной внепарламентскими партиями, присоединились и депутаты фракции Партии коммунистов, которые покинули зал заседаний парламента после голосования за введение смешанной избирательной системы. Депутат Инна Шупак заявила перед толпой, что депутаты-коммунисты не приняли участие в узурпации власти в государстве, потребовали, чтобы этот проект был удален из повестки дня, но не получили поддержки.



/11.50/ Сторонники смешанного голосования завершили акцию и покинули парламент. Те, кто выступает против изменения избирательной системы, продолжают протест. По словам лидера ПДС Майи Санду, 74 депутатов, которые проголосовали за изменение Кодекса о выборах, останутся в истории как „те, кто голосовал за диктатуру в Республике Молдова”.



/11.36/ Как отмечается в сообщении пресс-службы Министерства внутренних дел, в обеспечении общественного порядка задействованы достаточные силы. МВД призывает людей соблюдать общественный порядок, воздержаться от незаконных действий и не приносить на протест оружие, взрывоопасные предметы, запрещенные вещества или другие объекты, которые могут угрожать жизни или здоровью людей.



/11.22/ Стычки между протестующими. Манифестанты из двух лагерей забрызгали друг друга водой. Органы правопорядка вмешались, чтобы не допустить деградации ситуации. Из здания парламента, из окна, было сброшено два плаката, на которых было написано: „Нет смешанному голосованию”. Количество полицейских кордонов увеличивается, в целом их пять.



Лидер ПДС Майя Санду заявила, что акция протеста продолжится в течение всего дня. Это сигнал тревоги. „То, что произошло сегодня в парламенте, является беззаконием. Мы останемся здесь столько, сколько будет нужно для того, чтобы защищать демократию. Мы пойдем по всем законным путям”, - заявила Майя Санду.



/11.00/ Протестующие, которые выступают против смешанного голосования, окружают здание парламента. Призыв сделал лидер ППДП. Андрей Нэстасе пытался попасть в парламент, но его остановили силы правопорядка.



/10.46/ Изменение избирательной системы было принято 74 голосами. Часть депутатов покинула зал заседаний.



/10.38/ Лидер ППДП Андрей Нэстасе заявил, что будут организованы массовые протесты, если парламент утвердит сегодня изменение Кодекса о выборах. Первый заместитель председателя Партии национального единства Анна Гуцу заявила, что участвует в акции протеста против изменения избирательной системы, поскольку такое изменение не позволит партии, которую она представляет, пройти в парламент на будущих парламентских выборах.



/10.24/ Либерал Ион Апостол сказал в ходе пресс-конференции, что сегодня в парламенте состоится „последний акт подавления демократии в Молдове”, который завершится в течение нескольких часов. „Таким образом, несмотря на заявления внешних партнеров, сегодня будет изменена система голосования с одной целью: обеспечение сохранения у власти тандема ДПМ-ПСРМ, который сегодня руководит Республикой Молдова. Либералы были первыми, которые воспротивились этой инициативе, будучи убежденными в том, что риски от этой инициативы для демократического процесса выборов являются огромными”, - заявил Ион Апостол. По словам либерала, скорее всего, нынешняя система выборов не является лучшей, но и политический класс не всегда был на высоте, подводя часто граждан, но эта несовершенная формула обеспечивает, по крайней мере, честную репрезентативность поданных голосов. Проект закона, который будет принят сегодня в окончательном чтении может, как выразилась Венецианская комиссия, привести к тому, что депутаты попадут под влиянием бизнес-интересов, сказал Ион Апостол. „Сейчас парламент похож на барахолку, где все продается и покупается, а после следующих выборов сделки с депутатами станут столь же увлекательными, как и переводы футболистов”, - сказал депутат-либерал.



/10.19/ Лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и лидер Партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе выразили недовольство тем, что лицам, которые выступают против попытки изменения избирательной системы разрешается протестовать только ближе к улице, а сторонникам изменений было разрешено протестовать почти у дверей парламента.

/10.12/ В акции Ассоциации „Верность родине” выступил депутат от Демократической партии Серджиу Сырбу. Он сказал, что сегодня, 20 июля, будет принят парламентом в окончательном чтении проект закона об изменении избирательной системы.



„Это важный день для всех. Нынешняя власть, по вашему предложению, голосует сегодня за изменение избирательной системы введением смешанной системы голосования. Я уверена, что сегодняшнее голосование-это ваше голосование”, - заявила демократ Валентина Булига.



/10.04/ За несколько минут до заседания парламента напряженность между двумя лагерями растет. Ассоциация „Верность родине” инициировала акцию в поддержку смешанного голосования, а лагерь непарламентских партий скандирует: „Предатели”.



/09.45/ Два лагеря протестуют перед парламентом в момент, когда депутаты собрались на пленарное заседание. Члены Ассоциации „Верность родине” пришли перед зданием парламента, чтобы поддержать изменение избирательной системы. С другой стороны, ряд внепарламентских партий протестует против этой инициативы. Два лагеря разделены кордоном полицейских, передает IPN.



Лагерь непарламентских партий обвиняет другой лагерь в измене, а депутатов парламентского большинства в продвижении интересов лидера демократической партии Влада Плахотнюка, который, как они считают, преследует личные цели путем изменения избирательной системы.



„Смешанная система позволяет Демократической партии удержаться у власти. Для этого они привлекли новую политическую партию, Партию социалистов. Они хотят видеть нас на коленях. Плахотнюк и Додон хотят, чтобы мы продолжили жить и дальше в нищете, вернуть советский преступный режим, режим олигархов”, - заявил лидер Политической партии „Платформа достоинство и правда” Андрей Нэстасе.



Демократическая партия объявила, что поправки в окончательном чтении к Кодексу о выборах, согласно которым нынешняя пропорциональная система голосования по партийным спискам должна быть заменена на смешанную систему, будут приняты до конца текущей сессии.