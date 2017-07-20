Что нужно делать, чтобы в день оформления пенсии вам не сказали, что она вам не положена

Думитру БАРБАЛАТ

Все мы люди. И завтра-послезавтра подойдет срок выхода на пенсию. Для этого надо будут написать заявление в кассу социального страхования (ее территориальное подразделение), чтобы вам рассчитали будущую вашу пенсию, на всю оставшуюся жизнь, отпущенную Богом.

И тогда, обязательно (пока только теоретически, но часто и практически) вам заявят, что за вас своевременно не платили взносы в соцбюджет. А потому нет оснований начислять вам пенсию. Или посчитают гроши.

И все это заложено системой.

Сегодня, согласно официальным данным НКСС за 2016 год, в бюджет социального страхования перечислили взносы 56 169 юридических и 799 041 физических лиц.

По официальным данным регистрационной палаты в регистре числятся 171.050 юридических лиц. А по официальным данным регистра правовых единиц ГП «Registru» - только 121 811 правовых единиц.

По тем же официальным данным налоговой службы, по состоянию на 31.12.2016, в регистре налогоплательщиков, юридических лиц – 371 941. Хотя по данным статистики их должно быть не менее 620 тысяч.

Сравните в принципе одни и те же официальные статистические данные - количество юридических лиц (по исходящей): 371 941 (620 тысяч), 171 050, 121 811 и 56 169.

То есть до CNAS доходят только (в том же порядке) – 15 процентов (9 процентов), 33 процента, 46 процентов налогоплательщиков и/или плательщиков в соцфонд.

Предположим, в том же процентном отношении, что такому же количества работающих не выплачивают взносы в соцфонд. Это вполне реальная ситуация. И данные это подтверждают.

То есть (если исходить из количества работающих по данным нацбюро статистики - 717 тысяч) - без пенсий могут оставаться 609 (652), 480 или 387 тысяч людей, которые всю жизнь трудились, но им пенсии не положены.

И виноваты не эти сотни тысяч человек, а государственная (не существующая) система учета. И надзорные, правовые органы.

Ранее я обращался и в генпрокуратуру, и в антикоррупционный центр, сообщая о том, что наши госструктуры (почему-то) не знают, сколько у нас налогоплательщиков и/или плательщиков взносов в госбюджет, соцбюджет и в медфонды. Указывал, что за этими фактами скрывается теневая экономика, поощряемая госструктурами. Со всеми вытекающими последствиями.

Из генпрокуратуры (на фирменном бланке) ответила рядовая прокурорша одного из отделов, которая не усмотрела никаких уголовного характера нарушений, а только то, что минфин и налоговая служба не предоставили мне данные о количестве налогоплательщиков. И сообщила, что я вправе, через полицию, потребовать с руководителей минфина и налоговой службы штраф по 900 лей, за непредоставление информации.

Она, прокурорша, не может сообразить, что мне цифры налоговой и минфина не нужны. Я сам способен посчитать количество налогоплательщиков, на основании вполне официальных данных.

Сегодня получил ответ и от гендиректора антикоррупционного центра. Он также сообщает, что коррупционных деяний центр тоже не усмотрел.

В телефонном разговоре с исполнителем ответа мне пояснили, что их не волнует разница между количеством налогоплательщиков в регистрах разных госструктур. Что эта разница еще не является доказательством коррупции. Им нужны другие факты - реальные взятки.

А разве неуплата в госбюджет еще одного как минимум бюджета (ежегодно по около 40 миллиардов лей!), не является доказательством явной теневой экономики и коррупции между сросшимися коррупционными элементами бизнеса и госструктур?

В такой ситуации каждый из вас должен заблаговременно и периодически обращаться в НКСС-CNAS для подтверждения данных об уплате взносов в соцбюджет вашим работодателем. Храните письменные ответы!

Был бы другой, более цивилизованный выход из ситуации, если бы можно было проверять эти данные по интернету, на соответствующих порталах госструктур, в регистрах. Но ведь все они засекретили свои и все ваши официальные данные и делают на этом еще и бизнес.

Нынешние чиновники всех рангов настолько закомплексованы и глупы, что не могут понять: я заранее знаю, как они ответят и как будут оправдываться. Ведь они в своих действиях далеко не шахматисты. Они только в поддавки, по-чапаевски, могут играть.