Додон промульгировал закон о смешанной системе

"Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Республики Молдова. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее", — написал глава государства.

Напомним, этим утром парламент проголосовал за изменение системы выборов. Документ был принят в окончательном чтении. За законопроект проголосовали 74 депутата.

Избирательную реформу поддержали депутаты фракций Демократической партии и Партии социалистов.