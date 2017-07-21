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Додон промульгировал закон о смешанной системе
21.07.2017

"Несколько минут назад промульгировал закон о переходе к смешанной избирательной системе. Поздравляю с этим событием всех граждан Республики Молдова. Уверен, что открыта новая страница в современной истории Молдовы. Будем и дальше работать ради достижения всех наших заявленных целей. У Молдовы есть будущее", — написал глава государства.

Напомним, этим утром парламент проголосовал за изменение системы выборов. Документ был принят в окончательном чтении. За законопроект проголосовали 74 депутата.

Избирательную реформу поддержали депутаты фракций Демократической партии и Партии социалистов.


 
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