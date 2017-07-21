Дорин Киртоакэ о продлении своего ареста: прокурор не остался до конца, наверное знал итог

Судьи Апелляционной палаты отклонили сегодня, 20 июля, апелляцию адвокатов мэра против продления мандата на домашний арест. Таким образом, Дорин Киртоакэ продолжит отбывать наказание до начала августа. После заседания суда мэр сказал, что прокурор, рассматривающий дело, не присутствовал на оглашении решения. Также он заявил, что уголовное преследование в его отношении завершено.

«Считаем решение несправедливым. Нет ни одной причины для продления ареста, пусть и домашнего. Непонятно, почему не были приняты во внимание аргументы адвокатов. Прокурор даже не остался на оглашении решения. Ушел раньше, возможно, уже знал результат. Это дело шито белыми нитками. Уголовное преследование завершено. Прокурор заявил, что по делу ему больше нечего делать и передал материалы для ознакомления. Я был ошарашен. Необоснованные обвинения и фото с котом. Мы требуем, чтобы процесс был публичным», - заявил Дорин Киртоакэ.

Ранее Думитру Робу - прокурор, который рассматривает дело, - уточнил, что когда будет завершено уголовное преследование, будет распространен пресс-релиз.