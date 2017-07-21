Сын известной молдавской бизнесвумен, устроивший стрельбу в заведении, задержан в аэропорту

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Происшествия
Игорь Венгер - молодой человек, который открыл стрельбу в воздух в одном из ночных заведений Кишинева, - был задержан в аэропорту в рамках операции, проведенной сотрудниками пограничной полиции и инспектората полиции сектора Центр.
По словам правоохранителей, молодой человек был задержан при регистрации на рейс Кишинев-Москва сегодня во второй половине дня.
Напомним, что молодой человек является сыном бизнесвумен Аллы Венгер. На прошлой неделе он устроил стрельбу в заведении своей матери. В разгар веселья он достал оружие и несколько раз нажал на курок под восторженные крики танцующих рядом девушек.
Начато уголовное делопроизводство. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.
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