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Происшествия
Сын известной молдавской бизнесвумен, устроивший стрельбу в заведении, задержан в аэропорту
21.07.2017

Игорь Венгер - молодой человек, который открыл стрельбу в воздух в одном из ночных заведений Кишинева, - был задержан в аэропорту в рамках операции, проведенной сотрудниками пограничной полиции и инспектората полиции сектора Центр.

По словам правоохранителей, молодой человек был задержан при регистрации на рейс Кишинев-Москва сегодня во второй половине дня.

Напомним, что молодой человек является сыном бизнесвумен Аллы Венгер. На прошлой неделе он устроил стрельбу в заведении своей матери. В разгар веселья он достал оружие и несколько раз нажал на курок под восторженные крики танцующих рядом девушек.

Начато уголовное делопроизводство. Молодому человеку грозит до семи лет лишения свободы.


 
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