Минпросвет признал ошибки, допущенные при составлении тестов по физике

Тесты по физике, которые решали претенденты на степень бакалавра во время нынешней сессии, могут пересмотреть. Об этом заявила вице-министр просвещения Лилия Поголша. Она представила в парламенте доклад о проблемах, выявленных на экзаменах. Чиновница признала, что ряд заданий был неверно сформулирован.

"Было установлено, что задания №№7 и 9 для реального профиля и №8 для гуманитарного профиля были сформулированы неправильно, что изменило смысл и привело необоснованному снижению оценок учеников по этим заданиям. Одна из причин заключается в том, что некоторые задачи были взяты из источника на русском языке и дословно переведены на румынский язык, отсюда и некоторые неточности", - сказала вице-министр просвещения Лилия Рошка.

Лилия Поголша сослалась на заключение, данное известными учеными, членами Академии наук: "Задание №7. Исходя из его условий можно рассчитать значение силы натяжения нити, а не силу механического напряжения. Путаница носит терминологический характер. 4.19-4.26 Задание №9. Формулировка данной задачи неудачная, с упрощенным подходом и недостаточным количеством данных. И задание №8. Формулировка неполная с недостаточным количеством данных".

Некорректные формулировки обнаружили не только в тестах по физике, но и по другим предметам. Более того, и методика оценки экзаменационных работ была необъективной.

"Использование ненадлежащей лексики и нечеткая формулировка не соответствует требованиям, предъявляемым к формулировке задач, некоторые вопросы, предложенные ученикам для решения во время нынешней сессии и предыдущей, имеют депрессивную, пессимистическую тему. Шкала, ожидаемый ответ, не отражает все возможные варианты ответа, что привело к необоснованному снижению оценок учеников", - сказала вице-министр просвещения.

Нарушения были обнаружены и в экзаменационных комиссиях.

"В последние четыре года состав комиссий по разработке тестов и их оценке не изменился. Некоторые авторы тестов на степень бакалавра одновременно являются и авторами тестов для национальной оценки начального образования и выпускных тестов для гимназий. В одних и тех же комиссиях были люди, находившиеся в родственных отношениях: братья, сестры, супруги, что является конфликтом интересов", - сказала Лилия Поголша.

Министерство просвещения сформировало рабочую группу, которая проанализирует выявленные проблемы и представит предложения по их устранению.

В этом году, тест по физике сдавали 192 выпускника лицеев. При этом многие ученики, призеры олимпиад по физике, получили низкие оценки из-за неверно сформулированных задач.