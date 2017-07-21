21 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Минпросвет признал ошибки, допущенные при составлении тестов по физике
21.07.2017

Тесты по физике, которые решали претенденты на степень бакалавра во время нынешней сессии, могут пересмотреть. Об этом заявила вице-министр просвещения Лилия Поголша. Она представила в парламенте доклад о проблемах, выявленных на экзаменах. Чиновница признала, что ряд заданий был неверно сформулирован.
"Было установлено, что задания №№7 и 9 для реального профиля и №8 для гуманитарного профиля были сформулированы неправильно, что изменило смысл и привело необоснованному снижению оценок учеников по этим заданиям. Одна из причин заключается в том, что некоторые задачи были взяты из источника на русском языке и дословно переведены на румынский язык, отсюда и некоторые неточности", - сказала вице-министр просвещения Лилия Рошка. 

Лилия Поголша сослалась на заключение, данное известными учеными, членами Академии наук: "Задание №7. Исходя из его условий можно рассчитать значение силы натяжения нити, а не силу механического напряжения. Путаница носит терминологический характер. 4.19-4.26 Задание №9. Формулировка данной задачи неудачная, с упрощенным подходом и недостаточным количеством данных. И задание №8. Формулировка неполная с недостаточным количеством данных". 

Некорректные формулировки обнаружили не только в тестах по физике, но и по другим предметам. Более того, и методика оценки экзаменационных работ была необъективной. 

"Использование ненадлежащей лексики и нечеткая формулировка не соответствует требованиям, предъявляемым к формулировке задач, некоторые вопросы, предложенные ученикам для решения во время нынешней сессии и предыдущей, имеют депрессивную, пессимистическую тему. Шкала, ожидаемый ответ, не отражает все возможные варианты ответа, что привело к необоснованному снижению оценок учеников", - сказала вице-министр просвещения. 

Нарушения были обнаружены и в экзаменационных комиссиях.

"В последние четыре года состав комиссий по разработке тестов и их оценке не изменился. Некоторые авторы тестов на степень бакалавра одновременно являются и авторами тестов для национальной оценки начального образования и выпускных тестов для гимназий. В одних и тех же комиссиях были люди, находившиеся в родственных отношениях: братья, сестры, супруги, что является конфликтом интересов", - сказала Лилия Поголша. 

Министерство просвещения сформировало рабочую группу, которая проанализирует выявленные проблемы и представит предложения по их устранению. 

В этом году, тест по физике сдавали 192 выпускника лицеев. При этом многие ученики, призеры олимпиад по физике, получили низкие оценки из-за неверно сформулированных задач.


 
Количество просмотров:
15
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.