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Политика
Канду о протесте: Они обижены, что люди не откликнулись на приглашение
21.07.2017

В то время как оппозиция проводит протест против смешанной избирательной системы, депутаты проголосовали за законопроект.

Канду поблагодарил всех неравнодушных и тех, кто пришел на протест, и тех, кто поддержал смешанную систему, передает tv8.md.

"Я сожалею, что сегодня присутствует некоторый провокационный дух и призывы к агрессии и насилию. Некоторые вступили в конфронтацию с органами правопорядка и теми, кто поддерживает смешанную систему голосования. Сожалею о поведении господина Нэстасе, который толкнул даму на сцене. Он, вероятно, расстроен тем, что люди не откликнулись на призыв. Я осуждаю такие действия и насилие в целом", - сказал Андриан Канду после того, как парламент принял проект по смешанной системе.


 
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