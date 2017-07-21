Семь случаев отравления грибами зарегистрированы в Кишиневе

7 случаев отравления грибами с участием 8 человек зарегистрированы за минувшую неделю в столице.

Главной причиной отравлений стал прием в пищу грибов, собранных самостоятельно или купленных вдоль трасс вблизи лесов, говорят специалисты Центра общественного здоровья.

Врачи предупреждают: отравления грибами протекают особенно тяжело у детей, пожилых людей и людей, перенесших недавно тяжелые заболевания. Они обращают внимание на то, что готовить и потреблять следует съедобные грибы, предпочтительно, те, что выросли в теплицах.

Специалисты Центра общественного здоровья выступили с рядом правил для граждан. В частности, их призывают не употреблять и не пробовать неизвестные грибы, варить их 2-3 раза по 10-15 минут, каждый раз меняя воду, не привлекать к сбору грибов детей, не собирать грибы в местах, обработанных пестицидами и другими химикатами, не покупать грибы на улицах неизвестных людей, не хранить долгое время приготовленные из грибов блюда, приобретать грибы только в авторизованных для торговли местах.