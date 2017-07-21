Главная Башкан о переходе на смешанную систему: еще одно обещание молдавских политиков не исполнено Башкан Гагаузии Ирина Влах разочарована принятым в парламенте Республики Молдова законопроектом о переходе на смешанную систему. Как заявила глава автономии посредством социальных сетей, в новой избирательной системе так и осталась нереализованной идея о предоставлении Гагаузии отдельной депутатской квоты. "В очередной раз чаяния жителей нашего региона были проигнорированы. Сожалею, что позицию депутата Федора Гагауз, воздержавшегося от голосования, не разделили другие депутаты-выходцы из Гагаузии", - написала башкан.

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