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Башкан о переходе на смешанную систему: еще одно обещание молдавских политиков не исполнено
21.07.2017

Башкан Гагаузии Ирина Влах разочарована принятым в парламенте Республики Молдова законопроектом о переходе на смешанную систему.

Как заявила глава автономии посредством социальных сетей, в новой избирательной системе так и осталась нереализованной идея о предоставлении Гагаузии отдельной депутатской квоты.

"В очередной раз чаяния жителей нашего региона были проигнорированы. Сожалею, что позицию депутата Федора Гагауз, воздержавшегося от голосования, не разделили другие депутаты-выходцы из Гагаузии", - написала башкан.


 
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