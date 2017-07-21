Молдавские дзюдоисты выступят на Олимпийском фестивале молодежи

Молдавские дзюдоисты рассчитывают завоевать медали на Олимпийском фестивале европейской молодежи в венгерском Дьоре

В состав молдавской делегации войдут шесть дзюдоистов.

К предстоящим соревнованиям идут последние приготовления.

"Надеюсь добиться хорошего результата и принести славу Республике Молдова. Излишнего волнения быть не должно. Бороться надо как на любом другом турнире".

"Это очень важные соревнования. Думаю только о медали. Еду побеждать, хочу добиться хорошего результата", - сказал дзюдоист Петру Пеливан

"Наша цель - повысить уровень спортсменов Республики Молдова и помочь им проявить себя на уровне юниоров. Это последний год, когда они могут выступать в турнирах среди кадетов. Эти спортсмены будут представлять нашу страну в международных турнирах среди юниоров", - отметил тренер Марчел Трудов

На предыдущих олимпийских фестивалях европейской молодежи лучшие результаты среди молдавских дзюдоистов показали Ион Михайлов и Ирина Ерхан - они стали победителями.

Всего в молдавскую делегацию войдут 29 спортсменов. Они выступят в шести видах спорта. Выезд в Венгрию - 21 июля, в пятницу.