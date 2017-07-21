Здоровье Сахарозаменители негативно влияют на сердце и вес Ученые из Университета Манитобы совершили открытие – сахарозаменители негативно влияют на человеческую массу тела, а именно увеличивают ее, повышают вероятность развития сахарного диабета, а также способствуют возрастанию кровяного тонуса и развитию сердечно-сосудистых патологий. Популярность использования искусственных подсластителей обуславливается тем, что они низкокалорийные, отчего их с каждым днем все больше используют в качестве ингредиентов напитков, лекарственных препаратов и пищевых продуктов. Ранее уже было доказано, что такие вещества негативно сказываются на обмене веществ, составе кишечной микрофлоры и аппетите. Однако в прошлый раз, результаты научных изысканий были противоречивыми. Именно по этой причине канадские исследователи решили изучить иные аспекты сахарозаменителей. В первую очередь ученых заинтересовала взаимосвязь между изменениями индекса массы тела, развитием сердечно-сосудистых заболеваний и потребления искусственных подсластителей. Чтобы получить необходимую информацию были проанализированы данные 37 исследований, которые проводились на протяжении последнего десятилетия. Стоит отметить, что в них в общей сложности принимало участие 400 тысяч добровольцев. В конечном итоге была отобрана тысяча человек, за которыми на протяжении полугода пристально наблюдали. Благодаря учету многих специфических научных факторов удалось узнать, что подсластители не только не снижают массу тела, но наоборот - увеличивают ее. Помимо этого, у контрольной группы наблюдалось повышение АД и высокий риск развития болезней со стороны сердечно-сосудистой системы. Таким образом, ни одно из исследований не показало того, что сахарозаменители снижают индекс массы тела. Дальнейшие изучения будут направлены на выяснение, как употребление подсластителей в период вынашивания ребенка отражается на весе младенцев.

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