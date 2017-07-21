Гимпу: Плахотнюк и я чуть не подрались с Филатом

Председатель Либеральной партии впервые открыто рассказал о том, какими на самом деле были отношения между экс-лидерами проевропейского альянса.

Михай Гимпу жалеет, что возглавляемая им партия вступила в коалицию с Владом Плахотнюком, пишет aif.md. Об этом, а также о напряженных отношениях внутри бывшего правящего альянса он рассказал в эфире передачи на частном телеканале.

– Если бы я знал, что против Дорина Киртоакэ и Юрия Киринчука возбудили уголовные дела еще в 2015 году, Плахотнюк тысячу лет не увидел бы коалиции. ЛП никогда не была ни с ДПМ, ни с ЛДПМ. Плахотнюк и Филат однажды чуть не подрались. И я однажды чуть не подрался с Филатом на Йорга, – заявил Гимпу.

По словам лидера либералов, в том, что сейчас происходит в молдавской политике, виновата не Либеральная партия, а избиратели. Рассказал он и о Владе Плахотнюке.

– Плахотнюк всегда был хитрым, никогда ни с кем не ругался, но всегда знал, к кому прилипнуть. Сначала он прилип к Petrom, потом к Олегу Воронину, потом к альянсу с нами, к Филату, потом ко мне. Я всегда об этом молчал, потому что не было альтернативы. Тот, кто поднялся за счет нашего доверия, теперь приходит и говорит мне про борьбу с коррупцией? Плахотнюк ни в чем не упрекает, он просто бьет по тебе, – добавил Гимпу.