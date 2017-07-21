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Экономика
Кишинёвский стекольный завод возобновил работу
21.07.2017

ГП „Кишинёвский стекольный завод” возобновил производство в четверг, 20 июля, спустя почти год после приостановки своей деятельности. Запуск предприятия стал возможен благодаря инвестициям в наиболее важные сегменты производства.

Объём инвестиций, осуществлённых с момента приостановки работы 11 августа 2016 года и до настоящего времени, составил 85 миллионов леев, передаёт IPN.

Согласно пресс-релизу Министерства экономики, тенденции развития ГП „Кишинёвский стекольный завод” соответствуют Национальной стратегии развития „Молдова-2020”.

Основными направлениями развития предприятия в ближайшие годы являются: закупка оборудования для контроля качества, модернизация и замена морально и физически устаревшего оборудования, модернизация энергетического сектора, реконструкция и расширение площадей для хранения готовой продукции, поиск новых рынков для сбыта продукции, модернизация операционной системы бухгалтерского учёта, а также увеличение объёма продаж.Кроме того, стратегической целью является строительство нового цеха по производству цветного стекла, который позволил бы начать выпуск нового типа продукции до конца 2018 года.


 
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