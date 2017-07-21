Разноречивые мнения по поводу утверждения смешанной избирательной системы

Утверждение смешанной избирательной системы позволит социалистам получить большинство мест в парламенте и лишит Молдову внешнего финансирования. Такие заявления прозвучали в ходе передачи Punctul pe azi на телеканале TVR Moldova.

Участник Punctul pe azi, депутат Валериу Гилецкий, заявил, что эти опасения беспочвенны, передает ipn.md.

Бывший советник экс-президента Николае Тимофти, аналитик Влад Цуркану считает, что переход властей к смешанной избирательной системе вызван страхом перед мобилизацией диаспоры, которую можно было наблюдать на президентских выборах осенью прошлого года. „Развитие ситуации объясняется расчётами. На президентских выборах осени прошлого года диаспора мобилизовалась, как никогда ранее. Посредством принятого и промульгированного закона они хотят ограничить участие диаспоры в будущих парламентских выборах. Кишинёвские политики высокомерно считают, что могут говорить с чиновниками из Брюсселя с позиции политиков, представляющих страны-члены ЕС. Думаю, что Евросоюз будет держать нас в состоянии ожидания, и ничего впечатляющего не произойдёт”, - сообщил Цуркану.

Представитель ПДС Серджиу Литвиненко заявил, что не был учтён целый ряд рекомендаций Венецианской комиссии, в частности, не был достигнут консенсус с оппозицией. По мнению Литвиненко, „сегодняшнее голосование является победой социалистов, которые в результате выборов 2018 года получат парламентское большинство”.

Депутат Валериу Гилецкий назвал высказываемые обвинения необоснованными. По словам депутата, в Брюсселе знали, что смешанная система будет утверждена, и „это ни для кого не стало сюрпризом”. Гилецкий также признался, что голосование за смешанную избирательную систему было трудным решением, принятым из геополитических соображений.