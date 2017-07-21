Нужны ли Молдавии миротворцы в Приднестровье?

Миротворческой миссии на Днестре исполняется 25 лет. Молдавия хочет сменить ее формат, Приднестровье отказывается.

21 июля исполняется 25 лет со дня подписания соглашения "О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы". После подписания в Москве этого документа тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Молдавии Мирчи Снегуром в присутствии лидера непризнанной "ПМР" Игоря Смирнова в регион вошли российские миротворцы. С тех пор не прекращаются споры о том, нужна ли в Приднестровье миротворческая миссия и не пора ли заменить военных на наблюдателей от ОБСЕ. DW с помощью экспертов попыталась разобраться в этом вопросе.

Немного истории

Тирасполь отмечает День ввода миротворческих сил 29 июля. Эта дата связана с появлением здесь четверть века назад российских "голубых касок". Через несколько дней после этого к миротворческой миссии присоединились молдавские и приднестровские военные, а также группа военных наблюдателей от Украины. Объединенная контрольная комиссия (ОКК) решает вопросы, связанные с миротворческой операцией и зоной безопасности.

Она растянулась по карте Молдавии на 200 км с севера на юг и на 15-20 км - с запада на восток. В зону безопасности попал и город Бендеры, находящийся под двойной юрисдикцией - Молдавии и непризнанной "Приднестровской молдавской республики". В Бендерах расположена штаб-квартира ОКК. Совместные миротворческие силы насчитывают сегодня около 1500 человек.

2 мая 2017 года Конституционный суд Молдавии признал незаконным пребывание российских миротворцев на территории страны.

"Лучше для России"

На выводе российских миротворцев настаивают власти в Кишиневе. Как заявил 11 июля на заседании совета Социнтерна в Нью-Йорке лидер правящей Демократической партии, координатор проеевропейской парламентской коалиции Влад Плахотнюк, "мы считаем необходимым преобразование российской миротворческой миссии в нашей стране в зоне конфликта в гражданскую, под международным мандатом".

Памятник в столице "ПМР" Тирасполе

Директор Центра стратегических исследований и консалтинга Politicon Анатолий Цэрану уверен, что замена миротворцев на гражданских наблюдателей от ОБСЕ должна быть выгодна самой России, которую тогда не будут упрекать, что она контролирует регион. Но она его контролирует, именно поэтому, считает Цэрану, что не хочет выводить своих военных. Как заявил эксперт в интервью DW, "миротворческая операция поддерживает иллюзию, что здесь может произойти вооруженный конфликт, но он не произойдет, если не вмешается Россия".

Эксперт в сфере безопасности Семен Никулин утверждает: "За 25 лет здесь не было ни одного серьезного инцидента, миротворческая миссия себя исчерпала". Обстановка в регионе стабильна, нужно прекратить военную операцию и перейти к гражданской или полицейской, поделился эксперт с DW своей точкой зрения. По мнению Никулина, "речь не идет о выдавливании России из региона, она вполне может прислать сюда своих гражданских наблюдателей".

"Миротворцы должны остаться"

В Приднестровье между тем убеждены, что отказываться от миротворческого формата нельзя. Об этом заявил 17 июня в ходе заседания круглого стола в Тирасполе представитель приднестровский делегации в Объединенной контрольной комиссии Василий Вакарчук. По его выражению, "те, кто настаивают на смене действующего формата миротворческой операции, настаивают на возобновлении вооруженного противостояния".

Кишиневский политический аналитик, директор Института проблем безопасности Валерий Осталеп указывает, что для замены формата требуется согласие обеих сторон. Но согласия, уверен эксперт, в ближайшее время не предвидится: "Потому что Кишинев делает множество неверных шагов - и зажимая русский язык и русскую культуру, и по отношению к Приднестровью, не учитывая мнения его жителей". По мнению Осталепа, лишь когда приднестровцы начнут доверять Кишиневу, можно будет говорить о смене формата.

Закрыли воздушное пространство

19 июля молдавское Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) направило в посольство России в Кишиневе письмо, в котором говорится, что "компетентные органы Республики Молдова вынуждены отказать в перемещении через воздушное пространство страны и посадке в аэропортах Кишинева и Тирасполя самолетов Вооруженных сил России".

На этих самолетах должна была прилететь российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным на мероприятия, посвященные 25-летию начала миротворческой операции на Днестре.

Авторы письма сообщают также, что в МИДЕИ выражают сожаление в связи с отсутствием общего, обсужденного всеми заинтересованными сторонами плана празднования 25-летия миротворческой миссии на Днестре. В ведомстве считают, что такие мероприятия "нецелесообразно проводить" в одностороннем порядке.