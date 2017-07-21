Парламент Молдовы требует вывести российские войска с территории Приднестровья

Парламент Республики Молдова потребовал от Российской Федерации вывести войска с территории Приднестровья. Соответствующая декларация была принята на сегодняшнем пленарном заседании.

За проголосовал 61 депутат. Социалисты покинули зал заседаний, назвав заявление провокацией.

Парламент назвал нахождение российских военных в Приднестровье нарушением действующих конституционных норм о независимости, суверенитете, территориальной целостности и постоянном нейтралитете республики, сообщает publika.md

Согласно декларации, дальнейшее нахождение на территории Республики Молдова внушительного объема вооружений, представляет опасность для безопасности и стабильности, как в регионе, так и во всей Европе.

Парламент настаивает на замене нынешней миротворческой миссии в Приднестровье на гражданскую с международным мандатом. Кроме того, авторы декларации просят Российскую Федерацию завершить процесс вывода войск и вооружений с территории Республики Молдова.

Молдавские парламентарии обращаются ко всем международным структурам, с призывом поддержать инициативу по сохранению суверенитета, независимости, территориальной целостности и нейтралитета Республики Молдова, а также оказать содействие в консолидации усилий по сохранению суверенитета страны.