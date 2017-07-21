Додон прокомментировал декларацию парламента о выводе российских войск

Президент Республики Молдова Игорь Додон прокомментировал Декларацию парламента, в которой авторы требуют вывести российский контингент с территории Республики Молдова.

В своем комментарии президент осудил действия парламентского большинства.

"По поводу так называемой декларации относительно Приднестровья со стороны правящего парламентского большинства.

Категорически осуждаю эту очередную провокацию. Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ.

Данная провокация вписывается в череду действий со стороны парламентского большинства под руководством демпартии по нагнетанию обстановки в регионе и, в первую очередь, по отношению к России и в канун визита заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина в Молдову. Напомню лишь о некоторых подобных демаршах правящей коалиции: высылка российский дипломатов, борьба с так называемой российской пропагандой, отказ от участия в работах структур СНГ", - пишет президент в своем Facebook.

По мнению Додона, подобные заявления не могут разрабатываться и приниматься самими властями без влияния извне.

"Категорическим образом осуждаю подобного рода провокации. Подчёркиваю, Молдова является нейтральным государством, а решение подобных вопросов должно быть достигнуто исключительно в рамках мирного и конструктивного подхода, без провокаций и в контексте объединения двух берегов Днестра и никоим образом не посредством подобных провокационных заявлений.

Вновь хочу обозначить мою чёткую позицию – я выступаю за всеобъемлющий диалог с представителями Приднестровья и решение, прежде всего, проблем простых людей по обе стороны Днестра", - заключил президент.