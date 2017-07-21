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Политика
Прокуратура требует отстранения Киртоакэ от должности примара
21.07.2017

Прокуратура антикоррупции потребовала у муниципального совета Кишинева отстранения от должности примара Дорина Киртоакэ.

Согласно пресс-релизу прокуратуры, уголовное преследование по делу о платных парковках, по которому проходит и градоначальник Кишинева, было завершено и будет передано в суд, сообщает unimedia.info.

Напоминаем, что 25 мая текущего года, генеральный примар Кишинева Дорин Киртоакэ был задержан офицерами НЦБК, а 26 мая его поместили под домашний арест на 30 дней. Главу столичной примэрии подозревают в злоупотребление властью в деле о кишиневских платных парковках.


 
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