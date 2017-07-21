Депутаты отправили на доработку проект изменения правил контроля бизнеса

Парламентская комиссия по экономике бюджету и финансам отправила на доработку законопроект, который касается проверок бизнеса контролирующими органами. По мнению главы комиссии Штефана Крянгэ, к проекту есть много вопросов, на которые у правительства пока нет ясных ответов.

Законопроект исключили из повестки уже во время его обсуждения. Крянгэ не понравилось, что замминистра финансов Вероника Врагалева не может ответить на вопросы депутатов по проекту, передает newmaker.md

Законопроект включили в повестку заседания экономической комиссии в пятницу, 21 июля. Проект предполагает внесение поправок в законы «О предпринимательстве и предприятиях», «Об акционерных обществах», «Об обязательном медицинском страховании», Налоговый кодекс, Таможенный кодекс и др.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, необходимость изменений продиктована тем, что при применении закона «О госконтроле предпринимательской деятельности» возникают «юридические коллизии», вызванные противоречиями с положениями отраслевых законов. Также отмечается, что многочисленные проверки контролирующих органов ухудшают бизнес-среду.

Представляя проект, замминистра экономики Виталий Юрку отметил, что он предусматривает ликвидацию финансовой инспекции при минфине, часть полномочий которой перейдет министерству. А финансовой экспертизой по запросу правоохранительных органов займется Национальный центр экспертизы, который сейчас создают.

Среди налоговых изменений проект предполагает обязательную публикацию онлайн документов о начале налоговой проверки, а также согласование контроля между налоговыми и таможенными органами для снижения нагрузки на бизнес.

Кроме этого, таможня и налоговая должны создать советы для разрешения споров. В них бизнесмены по итогам проверок смогут оспаривать решения контролирующих органов. В советы должны входить представители контролирующих органов, минфина и бизнеса. По мнению Виталия Юрку, это позволит уменьшить число решений, оспариваемых в судах.

Законопроект раскритиковал глава комиссии Штефан Крянгэ. По его словам, к положениям, которые касаются проверок за деньги бизнеса (речь идет о проверках по запросу самих компаний) и советов по разрешению споров есть вопросы. По мнению Крянгэ, в предлагаемом варианте в регулирование споров вмешиваются ведомства (налоговая и таможня), которые должны заниматься другими вопросами.

Крянгэ попросил замминистра финансов Веронику Врагалеву прокомментировать это, но она предложила высказаться по этому поводу главе Таможенной службы Виталию Врабие и руководителю Налоговой инспекции Сергею Пушкуцэ. Крянгэ это не понравилось, но Врагалева настаивала, что предоставляет права ответа Врабие и Пушкуцэ.

«Вы свободны, до свидания», — заявил Крянгэ Врагалевой, и она покинула заседание.

После этого законопроект исключили из повестки, а Крянгэ, обращаясь к главам таможни, налоговой службы и финансовой инспекции, сказал: «Вы свободны».