21 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Размер пособий сокращенных госслужащих будет зависеть от рабочего стажа
21.07.2017

Размер пособий для бюджетников, попавших под сокращение, пересмотрели. Парламент принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому денежные выплаты будут зависеть от рабочего стажа.

Госслужащие, которые проработали от двух до семи лет, получат пособие в размере двух окладов, cообщает publika.md

При стаже от семи до 15 лет выплаты составят четыре среднемесячные зарплаты, а свыше 15 лет - шесть. Выплачивать пособие будут ежемесячно, а не единовременно, как было до сих пор.

Документ также предусматривает, что по достижении пенсионного возраста бюджетник имеет право работать на том же месте еще пять лет в отличие от нынешних трех лет.


 
Количество просмотров:
58
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.