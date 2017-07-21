Размер пособий сокращенных госслужащих будет зависеть от рабочего стажа

Размер пособий для бюджетников, попавших под сокращение, пересмотрели. Парламент принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому денежные выплаты будут зависеть от рабочего стажа.

Госслужащие, которые проработали от двух до семи лет, получат пособие в размере двух окладов, cообщает publika.md

При стаже от семи до 15 лет выплаты составят четыре среднемесячные зарплаты, а свыше 15 лет - шесть. Выплачивать пособие будут ежемесячно, а не единовременно, как было до сих пор.

Документ также предусматривает, что по достижении пенсионного возраста бюджетник имеет право работать на том же месте еще пять лет в отличие от нынешних трех лет.