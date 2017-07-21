Филип не будет менять состав правительства, чтобы Додон не блокировал назначения министров

Премьер-министр Павел Филип сообщил, что не будет делать перестановки в правительстве до 2018 года. Это связано с отказом президента Игоря Додона подписывать указы о назначении новых членов кабинета министров. Об этом Павел Филип заявил во время представления проекта решения по утверждению министерских списков в парламенте.

«На первом этапе у нас не будет новых министров. Это связано с тем, что президент страны обещает блокировать назначения. До сих пор мы не можем получить указ о назначении Министра обороны. Это была одна из причин, которая легла в основу реформирования этих министерств», — отметил Филип.

Глава кабмина добавил, что это правительство будет временным.

«Министры, которые останутся руководить ведомствами, должны будут пройти через этот пробный период. К концу года мы проведем оценку и отлично поймем кто и насколько хорошо выполнял свою работу. Оценка будет проводиться с точки зрения эффективности», — отметил премьер.