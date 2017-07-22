Евросоюз раскритиковал избирательную реформу в Молдове

Евросоюз в пятницу раскритиковал реформу избирательной системы в Молдовы и заявил, что изучит ее последствия для двусторонних отношений, в том числе для оказания финансовой помощи.

Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и еврокомиссара по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнеса Хана.

В четверг парламент Молдовы утвердил переход к смешанной системе голосования. Ранее выборы в парламент Молдовы проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат. Проект реформы Кодекса о выборах поддержали 74 депутата и утвердил президент. Закон, предполагающий переход к смешанной системе выборов, окончательно вступит в силу после публикации в Официальном вестнике правительства (Официальный монитор).

"Голосование, состоявшееся в парламенте Республики Молдова в четверг по внесению изменений в избирательную систему, прямо противоречит недавним рекомендациям Венецианской комиссии и БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека — ред.) ОБСЕ", — заявили Могерини и Хан.

Они отметили, что разделяют позицию этих двух организаций, согласно которой "предложенные изменения вызывают серьезное беспокойство в том, что касается эффективной демократии в нынешнем политическом контексте".

"Европейский союз продолжит пристально следить за событиями вокруг избирательной реформы и ее имплементацией. ЕС неоднократно, в том числе недавно, в ходе планируемой процедуры оказания макроэкономической помощи, указывал на необходимость способствовать работе эффективных демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права", — говорится в документе.

Представители ЕС также заявили, что "эти изменения будут оцениваться в том числе в свете обязательств республики Молдова в рамках Соглашения об ассоциации и как члена Совета Европы".

Европарламент 4 июля проголосовал за выделение Молдове макрофинансовой помощи в размере 100 миллионов евро. Из них 60 миллионов будет выделено в виде займов, а 40 миллионов – в виде гранта, выплаты планируется произвести тремя частями в 2017 и в 2018 году. При этом ранее Европарламент, Совет ЕС и Еврокомиссия согласовали предварительные политические условия выделения средств. Как говорится в их совместном заявлении, ими являются поддержка эффективных демократических механизмов, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, и гарантии соблюдения прав человека. Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли, которое также налагает обязательства на власти страны.