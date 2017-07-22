Нацбанку пришлось скупать излишки валюты - предложение превысило спрос почти на четверть

Национальный банк Молдовы (НБМ) зафиксировал в июне рост предложения иностранной валюты от физических лиц при сокращении спроса на нее со стороны экономических агентов.

В этих условиях НБМ принял решение скупить избыток валюты на рынке почти на $40 млн, сообщает newsmaker.md.

Как сообщает пресс-служба НБМ, в июне спрос экономических агентов в Молдове на валюту был покрыт ее предложением физическими лицами на 124,5% против 101% в мае.

По сравнению с предыдущим месяцем чистое предложение иностранной валюты от физических лиц увеличилось на $6,7 млн (3,8%), в то время как чистый спрос экономических агентов сократился на $27,2 млн (15,8%). Все это позволило НБМ вмешаться и скупить $39,2 млн.

Что касается валютной структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит евро — 68,7% , доллару США — 18,8% и российскому рублю −11%.