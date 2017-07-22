Больше половины заключенных в молдавских тюрьмах - рецидивисты. Причем 30% отбывают уже третий срок.

Цифры озвучили на конференции в Департаменте пенитенциарных учреждений, передает publika.md.

Наказание в 17 тюрьмах Молдовы сейчас отбывают 6293 человека. Три четверти осуждены на сроки больше пяти лет. Большинство - мужчины старше 21-го, но младше 40-ка. Без высшего образования и безработные. Второй раз ра решетку попали больше 1700 человек, в третий - 1800.

"Неприятие в обществе, низкий уровень жизни после освобождения - это основные причины, по которым число рецидивистов растет", - сказал и.о. директора ДПУ Аурелиу Сухан.

Голодовку в тюрьмах с начала года объявляли 460 раз. Больше всего таких случаев было в бельцкой тюрьме №11 и в столичной 13-й.

Чаще всего так заключенные требуют смягчить приговор или изменить условия содержания.

Травм осужденные за первые полгода получили больше пятисот. И почти треть из них пришлась на кишиневскую тюрьму №13.

"Травмы, как правило, несерьезные - обычные ссадины или ушибы. Происходит это, в частности, из-за перенаселённости тюрьмы. В камерах слишком много заключенных, и они не ладят", - сказал замдиректора тюрьмы №13 Андрей Саракуца.

За порядком в тюрьмах следит 831 сотрудник Департамента пенитенциарных учреждений. Нужно

ещё как минимум 70 специалистах. Средняя зарплата у начинающего охранника - 3700 леев.