Футболист сборной Буркина-Фасо Бенджамин Балима вернулся в „Шериф”. Полузащитник 32 лет является одним из самых титулованных игроков в истории тираспольской команды.

Балима играл 12 лет за „Шериф”, став 10-кратным чемпион Молдовы. В 2009 году выиграл Кубок СНГ. Он забил 53 гола в Национальной дивизии и ему нужны еще 2 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории „Шерифа”, передает IPN.

„Шериф” будет играть завтра, 22 июля, дома против „Зимбру”, в дерби 3-го тура Национальной дивизии. В других матчах встретятся: „Динамо-Авто” – „Спикул”, „Сфынтул Георге”- „Петрокуб”, „Милсами” – „Дачия”, „Сперанца” – „Заря”.