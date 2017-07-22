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Спорт
Бенджамин Балима вернулся в „Шериф”
22.07.2017

Футболист сборной Буркина-Фасо Бенджамин Балима вернулся в „Шериф”. Полузащитник 32 лет является одним из самых титулованных игроков в истории тираспольской команды.

Балима играл 12 лет за „Шериф”, став 10-кратным чемпион Молдовы. В 2009 году выиграл Кубок СНГ. Он забил 53 гола в Национальной дивизии и ему нужны еще 2 гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории „Шерифа”, передает IPN.

„Шериф” будет играть завтра, 22 июля, дома против „Зимбру”, в дерби 3-го тура Национальной дивизии. В других матчах встретятся: „Динамо-Авто” – „Спикул”, „Сфынтул Георге”- „Петрокуб”, „Милсами” – „Дачия”, „Сперанца” – „Заря”.


 
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