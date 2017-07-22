Киртоакэ заявил, что мунсовет не может отстранить его от должности

Примар столицы Дорин Киртоакэ утверждает, что заявление прокуратуры об его отстранении, направленное в адрес муниципального совета, является незаконным. По его словам, совет не имеет на это полномочий, так как в соответствии с законом о местном публичном управлении это прерогатива суда.

Также Киртоакэ выразил свое недоумение по поводу заявления государственного обвинителя о передаче дела в суд, передает realitatea.md.

Примар поражен тем, что дело было отправлено или будет отправлено в суд, в то время как в понедельник, 24 июля, в 9 часов он и его адвокаты приглашены в суд на продолжение процесса ознакомления с материалами дела.

По мнению Киртоакэ, вывод очень прост.

"... если такое учреждение как генеральная прокуратура позволяет себе выступать с подобной информацией и незаконными предложениями перед лицом общественности, остается только предположить, что происходит в кабинетах и как они на самом деле работают... Я так понимаю, что после кошки в деле, прокуратура уже ловит рыбу в мутной воде!", - прокомментировал Киртоакэ, потребовав еще раз, чтобы его дело стало достоянием гласности.

Напоминаем, что сегодня, 21 июля, генеральная прокуратура заявила об окончании уголовного расследования по делу, открытому на имя генерального примара столицы и его передаче в суд.