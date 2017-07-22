Отпуск по уходу за ребенком сократили на два года

Отпуск по уходу за ребенком в возрасте от 3 до 6 лет был уменьшен на два года. Таким образом дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком старше трех лет будет предоставляться до достижения им четырех, а не шести лет.

Сегодня, 21 июля, парламент проголосовал в последнем чтении за данную поправку к трудовому кодексу, предает bizlaw.md.

В соответствии с новыми изменениями, помимо отпуска по материнству и частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им трех лет, который предоставляется женщинам и другим лицам согласно трудовому кодексу, по их письменному заявлению им может быть предоставлен дополнительный неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на еще один год, с сохранением рабочего места (должности). В отсутствие предыдущего места работы (предыдущей должности), им должно быть предоставлено эквивалентное рабочее место или должность.

Период неоплачиваемого дополнительного отпуска по уходу за ребенком будет включен в трудовой стаж, в том числе и в специальный трудовой стаж, если индивидуальный трудовой договор не будет приостановлен работником в случае отпуска по уходу за ребенком. Этот период не войдет в трудовой стаж, позволяющий претендовать на следующий оплачиваемый годовой отпуск, а также в страховой стаж.