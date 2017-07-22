Парламент аннулировал собственный запрет на переоборудованный транспорт

Экономические агенты из сферы транспорта смогут использовать переоборудованные транспортные средства для перевозки пассажиров до 2020 года. Это несмотря на то, что ранее кодекс автомобильного транспорта был изменен в сторону запрета на эксплуатацию переоборудованных машин.

Еще в 2015 году транспортные средства занятые на перевозке пассажиров и товаров должны были быть оснащены ограничителями скорости. Однако это произойдет лишь в 2018 году. Поправки включены в законопроект об изменении кодекса автомобильного транспорта, который был одобрен парламентом в финальном чтении, сообщает bizlaw.md.

Запрет на использование транспортных средств, переоборудованных из грузовых в пассажирские, вступит в силу начиная с 1 января 2019 года. Исключением станут экономические агенты, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров на переоборудованном транспорте, который на 1 июля 2017 года был включен в транспортную лицензию. Они смогут использовать свои машины до 1 сентября 2020 года.

В тоже время, несмотря на то, что закон предусматривает оснащение ограничителями скорости транспорта впервые зарегистрированного в РМ еще с 2016 года, в силу он вступит только летом 2018 года. Предписание действительно и для транспортных операторов участвующих в международном сообщении.

Согласно новым изменениям кодекса автомобильного транспорта, с 1 июня 2018 года классификация автобусов будет производиться по критерию комфортности. Данная классификация должна была быть произведена 1 января 2017 года.

В настоящее время, 70% автотранспортных средств на маршрутах - переоборудованы. Депутаты утверждают, что запрет на их использование приведет к блокаде в системе перевозок.