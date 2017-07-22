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Додон: я не подпишу законопроект о запрете российских телепрограмм
22.07.2017

Президент Молдовы заявил, что российские новостные и аналитические программы останутся в эфире.

Игорь Додон пояснил, что даже если депутаты парламента два раза проголосуют за этот запрет, то они его не добьются. Глава государства подчеркнул, что это его принципиальная позиция.

- Этот законопроект не пройдет. Даже если они проголосуют два раза, я этот законопроект не подпишу. Если они захотят идти на референдум по снятию президента в связи с этим вопросом, то уверен, что они всё равно не смогут протащить этот закон, - рассказал президент в эфире телеканала.

Он выразил убеждение, что правящая проевропейская коалиция, которой согласно опросам не доверяет уже около 80% населения, не сможет отстранить от власти главу государства, рейтинг которого растет.

- Снять меня с должности при таком рейтинге невозможно. Если они пойдут путем референдума по вотуму недоверия президенту в связи с любым законом, то, уверен, что я этот референдум выиграю, - заявил Игорь Додон.

Законопроект об ограничении российского телевещания был внесен в парламент 13 июня. Его инициаторами стали представители Демократической партии. Они объяснили свой шаг необходимостью «обеспечения информационной безопасности страны».


 
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