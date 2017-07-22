Секс-бомба Ксения Дели рассказала о «секретном» первом муже

Главная красавица Молдовы призналась, что супруг поддержал ее в стремлении стать моделью.

Ксения Дели стала всемирно известной моделью в 22 года. Однако ей пришлось пройти через многие испытания.

- Я училась в университете, ездила в 6 утра на троллейбусе, чтобы успеть на лекции, хотела стать преподавателем иностранных языков. Я решила отправиться в Америку по программе Work & Travel, как все делают. Работала официанткой, где я только не работала, - цитирует КП Ксению.

В США молдаванка вышла замуж, но это был совсем не нынешний супруг-миллиардер. С первым мужем Дели познакомилась в кафе, где она разносила еду и напитки.

- Когда я еще была в Молдове, я зарегистрировалась на сайте для моделей и фотографов. Там меня заметил знаменитый фотограф и предложил мне фотосессию в Лос-Анджелесе. Я никогда не задумывалась о том, что могу стать моделью. Муж меня поддерживал, понимал, что это временно, за что я ему благодарна, - рассказала шатенка.

По словам Ксении, она думала, что карьера - это временно, скоро можно будет заняться семьей. Но ее первый брак оказался неудачным, всё закончилось разводом. Фотографий с первым супругом секс-бомбы не найти, вспоминать о нем она тоже не любит. А снимки с нынешним супругом она размещает в соцсетях.



В прошлом месяце 27-летняя Ксения Дели отпраздновала первую годовщину свадьбы с 62-летним миллиардером Осамой Фати Рабах аль-Шарифом. В этот день к уроженке Молдовы в дом ворвались «розовые» мужчины.