Граждане молдавские чиновники! Храните государственные секреты, не отходя от кассы!

Парламент принял закон, по которому носителям госсекретов, которых у нас, в сущности, и нет, полагаются не хилые прибавки к зарплате.

Мне вот интересно, а какие такие госсекреты могут разболтать люди, облеченные властью в Молдове? Вот, например, экс-депутат парламента Юрий Болбочану, которого в марте задержали по подозрению в измене Родине и шпионаже. Что он, в принципе, мог рассказать своим кураторам? Кто берет в парламенте деньги за «правильное» голосование? Размер взяток? Сколько стоит переход депутата из одной фракции в другую?

Ну, это мы и сами прекрасно знаем! Сотворить из него агента влияния? Назовите хоть одного молдавского депутата, который является умом, честью и совестью молдавской эпохи! Нема таких. Из нашего парламентария получаются такие же агенты влияния, как из Гимпу молдавский государственник!

Но вот парламент принимает закон, устанавливающий перечень должностных лиц, имеющих доступ к государственной тайне. Оглашаем весь список, пожалуйста! Председатель Высшего совета Магистратуры, председатели судебных инстанций, директор Национального центра по борьбе с коррупцией, гендиректор Национального агентства по регулированию в энергетике, председатель ЦИК, председатель КСТР, председатель Национального органа по неподкупности...

И доплачивать предлагается «за секретность». Сохранение государственной тайны будет вознаграждено 10% от заработной платы. Например, председатель КСТР, директор Государственной архивной службы и директор НАРЭ будут получать надбавку за сохранение государственной тайны в 650 леев в месяц. Мэр Кишинева - 950 леев, а директор Национального центра по борьбе с коррупцией – 1050 леев.

В советское время тоже платили надбавку «за секретность». Но тогда было за что платить, были секреты, за которые агенты иностранных разведок готовы были пол-жизни отдать. Или, по крайней мере, долларами заплатить. А сегодня, скажите на милость, какие такие государственные секреты Молдовы могут заинтересовать иностранные разведки? Концепция национальной безопасности? Помилуйте, после того как в кресле министра обороны посидел Анатолий Шалару, эта концепция как на ладони — сделать национальную армию дивизией вооруженных сил Румынии. Что еще? Иностранная резидентура СИБа?

Вы всерьез верите в щупальца нашей спецслужбы, опутавшей весь мир? Молдавские дипломаты в качестве объектов вербовки? Вспомните генконсула Молдовы в Турции, который за взятку готов был сделать арабским нелегалам любые документы! Тут даже вербовать не надо. Новейшие научные разработки молдавских ученых? Мне кажется, лучшие молдавские ученые давно уже за границей вместе со своими разработками. А наша Академия наук занята исключительно языковыми вопросами. По крайней мере, создается такое впечатление.

Может, я не прав, вдруг есть и в Молдове военная тайна, которую охраняют как зеницу ока и которую не купишь, как у мальчиша-Плохиша никакими ящиками печенья и банками варенья?! И секрет этот состоит в том, как разбогатеть за немыслимо короткий срок, став обладателями крупных банковских счетом, крутой недвижимости и люксовых авто по дешевке (судя по декларациям о доходах наших политиков и чиновников, им как-то удается находить доброхотов, продающих «Бентли» за 10 тысяч леев и виллы за 100 тысяч, а также выплачивающих огромные гонорары за лекции наших косноязычных ВИПов). Но для жителей Молдовы это секрет Полишинеля. Мы с радостью раскроем его агентам всех иностранных разведок. Никто пока не обращается. Поэтому граждане молдавские чиновники! Пока не разболтали другие, храните наш главный государственный секрет, не отходя от кассы!

Леонид РЯБКОВ