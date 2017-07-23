12 лет иллюзий, или очередной грустный праздник

В субботу, 22 июля исполнилось 12 лет со дня, когда парламент Республики Молдова принял Закон об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра (Приднестровья).

Для тех, кто забыл, напоминаем, что этим законом предусмотрено, что в составе Республики Молдова учреждается автономно-территориальное образование с особым правовым статусом – Приднестровье. «Приднестровье является неотъемлемой составной частью Республики Молдова и в пределах полномочий, определенных Конституцией и другими законами Республики Молдова, решает вопросы, отнесенные к его ведению», — говорится в законе. Также уточняется, что представительным органом Приднестровья является Верховный Совет, который является высшим органом законодательной власти Приднестровья, обладающим правом принятия законов местного уровня и иных нормативных актов в пределах своей компетенции. «Верховный Совет избирается на основе свободных, прозрачных и демократических выборов.

Подготовка и проведение выборов в Верховный Совет Приднестровья первого созыва осуществляются с согласия ОБСЕ Международной избирательной комиссией под мандатом ОБСЕ, мониторингом Совета Европы и в соответствии с законодательством Республики Молдова.

Основанием для проведения свободных и демократических выборов является реализация мер по демократизации и демилитаризации Приднестровья», — написано в законодательном акте. Верховный Совет Приднестровья принимает Основной закон Приднестровья, а основной закон Приднестровья и внесенные в него изменения и дополнения не могут противоречить Конституции Республики Молдова. Приднестровье имеет свою символику, которая применяется наряду с символикой Республики Молдова, а «официальными языками Приднестровья являются молдавский язык на основе латинской графики, украинский и русский языки».

С самого начала было ясно, что внедрение этого закона будет непростым, но упор был сделан на то, что в нем отражен законодательно обоснованный взгляд Кишинева на урегулирование приднестровского конфликта. Все-таки иллюзии были, но они в основном касались способности политиков объединить усилия, и взять этот закон за основу всеобщего национального консенсуса, который оставался бы неизменным, независимо от каждой смены власти. Другие иллюзии касались способности политиков внедрить этот закон всеми возможными путями и способствовать его интернационализации.

Но ничего такого не случилось, что наводит нас на мысль, что этот закон никогда не воспринимался всерьез молдавскими политиками, особенно теми, что были у власти. Скорее всего, в 2005 году этот закон был принят под влиянием конкретной геополитической конъюнктуры, а позже, когда обстановка изменилась, все вздохнули с облегчением, и бросили его пылиться на полках парламента и правительства.

С 2005 года ни один из президентов, премьер-министров или спикеров парламента никогда не говорил на эту тему по собственной инициативе, они лишь иногда отвечали на вопросы журналистов. Более того, Кишинев никогда не предлагал в рамках форматов «5+2» или «1+1» даже обсудить этот закон, как впрочем, никто ни разу так и не решился перейти к обсуждению проблем так называемого III пакета (политические вопросы и будущий статус Приднестровья). В то же время, этот закон подвергался саботажу и в него предлагали внести самые разные положения – от сдачи Приднестровья в аренду России сроком на 30 лет, до федерализации региона.

Таким образом, к 12-летию со дня принятия этого закона, он не только забыт всеми, но и дискредитирован теми, кто должен был его продвигать. Если даже на уровне руководства страны или политиков нет консенсуса и политической воли для его внедрения, кто тогда может воспринимать нас всерьез и поверить, что мы именно этого хотим?

В последнее время молдавские и украинские власти, совместно с западными партнерами, предпринимают некоторые шаги по урегулированию приднестровского конфликта, даже, несмотря на то, что переговорный процесс в формате «5+2», по-прежнему остается замороженным. Но пока не ясно, предпринимаются ли эти шаги согласно разработанной стратегии, и есть ли в них какая-нибудь логика.

Если это несистемные, отдельные действия, тогда результатов ждать не стоит. Но если власть намерена действительно добиться результатов, тогда ей необходимо сделать несколько шагов. Во-первых, необходимо провести парламентские слушания на тему урегулирования приднестровского конфликта и вынести политическое подтверждение Закона от 22 июля 2005 года, или может подписать документ о широком национальном консенсусе в связи с данным законом. Потом, если это будет сделано, необходимо будет разработать государственную стратегию по приднестровскому урегулированию, которая будет основываться на положениях данного закона.

Кстати, все правительства с 2009 года вносили в свои программы разработку и утверждение такой стратегии, но никто не довел это дело до конца. Потом, в рамках переговорного процесса, официальному Кишиневу следовало бы обсудить вопросы так называемого III пакета, основываясь на все тот же Закон от 22 июля 2005 года. Только так этот по-настоящему хороший закон мог бы стать вновь актуальным, а молдавские власти могли бы частично реабилитироваться в связи с тем, что в течение 12 лет игнорировали столь важный для страны документ.

Думитру Спэтару