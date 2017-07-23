Три ужасных для Молдовы сценария

Тот факт, что наш парламент, вопреки рекомендациям Венецианской комиссии и Европейского союза, принял законопроект об изменении избирательной системы, вызвав жесткую критику со стороны представителей самых крупных европейских партий, наводит на мысль, что нас ждут не лучшие времена. В связи с этим не могут не появиться разнообразные сценарии хода дальнейших событий.

Сценарий первый. ЕС прекращает финансирование Республики Молдова. В таком случае могут произойти две вещи: Молдова окажется на грани дефолта, или наши власти изменят политический курс, и будут искать поддержки в другом месте. Не исключено, что с целью выживания, нынешняя власть создаст пророссийскую коалицию с ПСРМ, и изменит вектор внешней политики страны. И все это в случае, если Россия сможет переступить через недопонимание и жесткие высказывания наших властей.

Сценарий второй. Если ЕС пересмотрит Соглашение об ассоциации с Республикой Молдова. О последствиях этого сценария можно судить на примере Украины, ведь кровавые события в соседнем государстве начались именно из-за отказа бывшего украинского президента Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС. Не дай Бог Молдове пройти через такой сценарий, потому что реакция проевропейски настроенного электората может оказаться непредсказуемой. Особенно, если учесть и тот факт, что Соглашение об ассоциации включает и экономическую составляющую – Соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, пересмотр которого может лишить деловые круги Молдовы любых перспектив, а они и так пострадали от наложенных Россией эмбарго.

Сценарий третий. Отмена безвизового режима с ЕС. Даже не хочу думать о том, что может произойти в таком случае, потому что для большинства граждан Молдовы безвизовый режим с ЕС является единственным, что осталось у людей, в стране, где они практически умирают от голода. В этом случае не нужно надеяться на то, что Евросоюз подумает о том, что этим он накажет не нашу власть, а граждан страны. У ЕС полно своих проблем с мигрантами, и они запросто могут использовать это как предлог для отмены безвизового режима, избавившись таким образом от головной боли под названием Республика Молдова. К тому же, теоретически, это может оказаться хорошим поводом спровоцировать антиправительственные народные волнения, которые могут стать причиной для прихода во власть тех, кому они больше доверяют.

Таковы три ужасных сценария для Республики Молдова и ее граждан. Не дай Бог им воплотиться в реальность, но теоретически, ни один из них не исключен.

Думитру Спэтару