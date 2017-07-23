Эх, прокачу: "Яндекс.Такси" приходит в Молдову

Согласно имеющейся информации "Яндекс.Такси" будет позиционироваться на рынке, как такси премиум класса

Молдавская пресса активно тиражирует информацию о том, что одна из крупнейших компаний России "Яндекс.Такси" приходит на рынок Молдовы. По разным данным молдавских СМИ в Кишинёве "Яндекс.Такси" появится до конца месяца, по другим источникам российский онлайн-сервис такси в Молдове появится в сентябре 2017.

Остаются неясными и другие подробности. Ранее в "Яндекс.Такси" заявляли Sputnik, что о выходе в Молдову сообщат дополнительно. Пока же руководитель международных PR-проектов "Яндекс.Такси" Далида Накупова подтвердила агентству, что молдавский рынок интересен им для развития сервиса.



