Эх, прокачу: "Яндекс.Такси" приходит в Молдову

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Согласно имеющейся информации "Яндекс.Такси" будет позиционироваться на рынке, как такси премиум класса
Молдавская пресса активно тиражирует информацию о том, что одна из крупнейших компаний России "Яндекс.Такси" приходит на рынок Молдовы. По разным данным молдавских СМИ в Кишинёве "Яндекс.Такси" появится до конца месяца, по другим источникам российский онлайн-сервис такси в Молдове появится в сентябре 2017.
Остаются неясными и другие подробности. Ранее в "Яндекс.Такси" заявляли Sputnik, что о выходе в Молдову сообщат дополнительно. Пока же руководитель международных PR-проектов "Яндекс.Такси" Далида Накупова подтвердила агентству, что молдавский рынок интересен им для развития сервиса.
Скриншот программы Яндекс.Такси
Сервис "Яндекс.Такси" был запущен в 2011 году. Владельцем сервиса является нидерландская Yandex.Taxi B.V. "Яндекс.Такси" работает в 46 городах шести стран: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, России и Украины. В общей сложности к онлайн-такси подключены более 70 тысяч автомобилей из 1000 таксопарков и диспетчерских.
Согласно имеющейся информации "Яндекс.Такси" будет позиционироваться на рынке, как такси премиум класса.
Поездка из центра на ботанику обойдется минимум в 50 леев.
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