Китайцы давно не хотят иметь дело с молдаванами, на очереди Польша

Еще один иностранный кредит, предназначенный для развития аграрной сферы, застрял на пути к фермерам в закулисных играх молдавских чиновников, загнав отечественных сельхозпроизводителей в финансовую ловушку.

Многострадальный польский кредит на прошлой неделе вновь оказался в центре внимания. 5 июля две парламентские комиссии – по экономике, бюджету и финансам, а также по сельскому хозяйству и пищевой промышленности – попытались разобраться, почему так долго тормозится его реализация. Депутаты признали, что долгожданный кредит принес фермерам немало головной боли и долгов.

Весной 2014 года премьер Юрий Лянкэ и его польский коллега Дональд Туск подписали соглашение о предоставлении Молдове 100 миллионов евро сроком на 25 лет под 0,15 процента годовых с льготным периодом в пять лет. 90 миллионов предназначались для развития аграрного сектора Молдовы: на займы фермерам для модернизации производства по стандартам ЕС. Речь шла не о живых деньгах - аграриям предлагали приобрести за счет польского кредита оборудование, на 60 процентов - из Польши. Предполагалось, что контракты будут заключаться напрямую между польскими предпринимателями и молдавскими аграриями.

Премьеры двух стран перед телекамерами расписывали преимущества евроинтеграции. Но потом начались скандалы. 2014 год прошел в пустых разговорах – ждали парламентских выборов. В начале 2015 года проект застопорился в ожидании избрания премьера и правительства. После ночного шоу и приведения к присяге кабмина дело не сдвинулось с места: из-за этих денег крупно повздорили министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности и подчиненное ему агентство по интервенциям и платежам в области сельского хозяйства.

Каждый хотел контролировать распределение средств, никак не могли назначить руководителя подразделения по администрированию кредита. Потом до аграриев дошла информация о том, что планируется увеличить стоимость кредита для конечных пользователей до 8-12 процентов годовых. Фермеры в ходе массовых акций протеста требовали снизить процентную ставку до 1 процента. Остановились на трех. Но кредит был заблокирован минфинаном. В августе 2016-го, когда соглашение подходило к завершению, все всполошились, обнаружив отсутствие заявок.

Как сообщил на прошлой неделе на заседании парламентских комиссий министр финансов Октавиан Армашу, на последней стометровке действия соглашения были привлечены пятеро фермеров, но минфин неожиданно поменял правила игры и передал проект в управление банкам: якобы у них «есть ведомственный потенциал и человеческий капитал, чтобы эффективно управлять рисками». Польша к тому времени уже наполовину сократила объем кредита.

Банкиры потребовали большой залог. Это вызвало возмущение у фермеров. «Сейчас банк просит залог свыше 150 процентов, - сказала на заседании в парламенте фермер Светлана Ставер. - У меня возникает вопрос: как только что созданная кампания, которая реализует инвестиционный проект, может обеспечить такое имущество в качестве залога - свыше 150 процентов? В таких условиях банки не смогут финансировать проект».

Ставер рассказала, что после утверждения заявок от хозяйствующих субъектов их уведомили о необходимости уплатить польской стороне пять процентов от обещанной суммы. Некоторые компании заплатили эти деньги, всего вышло 300 тысяч евро. Но спустя год после перечисления средств технику так и не поставили: поляки ссылаются на дополнительные расходы.

«Мы решили начать год назад реализацию проекта строительства в Унгенском районе завода по сушке овощей, так как нам сказали, что нужно сначала сделать свои инвестиции, - рассказала фермер. - Это предприятие будет одним из крупнейших в Восточной Европе в данном сегменте. Мы поверили и взялись за работу. Собственные вложения уже превысили миллион евро. Мы установили каркас, провели водопровод, канализацию, осуществили земельные работы. Будущие работники, отобранные по конкурсу, были посланы за границу, обучаться современным технологиям. Дальнейшее финансирование для приобретения техники и оборудования надеялись получить из польского кредита. И вот стали должниками из-за дополнительных расходов, понесенных польской стороной, а с другой - не можем получить доступ к финансированию в счет кредита технической помощи».

Министр финансов Октавиан Армашу обвинил аграриев в невнимательности: эти пять процентов не были предусмотрены контрактом. «У государства нет письменных обязательств перед этими компаниями, они приняли риски на себя, кредитные соглашения не были утверждены, мы лишь переслали их заявки с данными кредитору», - так ответил министр на вопрос о том, кто возместит молдавским экономическим агентам их убытки.

После долгих споров и взаимных обвинений члены парламентских комиссий пришли к выводу, что предложенный правительством механизм использования кредитной помощи, предоставляемой правительством Польши, не функционирует. Депутаты обязали кабмин в 15-дневный срок представить жизнеспособное предложение по реализации этого соглашения. Председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ заявил, что в противном случае придется обсудить этот вопрос на пленарном заседании парламента и выяснить, не лучше ли соглашение расторгнуть.

Пока молдавские чиновники будут думать, как управлять польским кредитом, управлять будет нечем: полякам мы надоели, они просто откажутся продлевать договор. Новость о том, что польский кредит провалился, распространилась, что сильно бьет по имиджу страны. Тем более, что это не первый проект в аграрной сфере, похороненный из-за закулисных игр наших чиновников и попыток мошенничества. Об этом шел разговор в прошлый четверг в ходе передачи «Acces direct» на телеканале НТВ-Молдова.

«Мы выставили себя на посмешище с китайским кредитом в 67 миллионов долларов, - сказал эксперт IDIS «Viitorul» Вячеслав Ионицэ. – Китайцы сказали, что Молдова – единственная на земном шаре страна, с которой они не могут работать. Это было в 2012-2013 годах. С тех пор мы так и не получили тот кредит. Сейчас поляки мучаются с нами. Скоро весь мир будет говорить, что с РМ нет смысла иметь дело, потому что там люди у власти не знают, на какой планете живут и чего хотят».

Светлана Ставер заявила: если правительство не найдет решение проблемы, она с коллегами обратится в суд с иском к правительству о возмещении убытков. «Не исключено, что и польская сторона обратится в международный арбитраж», - добавила фермер.

Николай Менюк