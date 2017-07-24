У жителей Молдовы появилось 142 причины уехать из страны

Вы когда-нибудь составляли список причин в пользу эмиграции из Молдовы? Да? И сколько пунктов у вас набиралось? У меня – 142. Вы спросите: «Почему так много?» Объясняю: наша страна находится на 143 месте в мире по уровню ВВП. Иными словами, в 142 государствах лучше, чем в Молдове. В Танзании лучше, Ливии, Зимбабве и даже в Афганистане. Отмечу, что абсолютный показатель ВВП выражает то, сколько всего ВВП произвела страна, вне зависимости от количества ее жителей или паритета покупательной способности. Делаем выводы.

Грустно. И страшно. Страшно потому, что нас с вами уже даже не пугают эти цифры. 143 место… Да хоть 341! На наши с вами мысли это не повлияет никак: мы привыкли думать, что в нашей стране плохо, что в ней ты не живешь, а выживаешь, наблюдая за тем, как крадут миллиарды. Как люди в отчаянии воруют все, что под руку попадется – вазоны с цветами, бордюры, мусорные урны и даже могильные кресты. Теория разбитых окон: разбей одно и остальные не останутся целыми.

Ясно, что наши граждане не поедут в Афганистан или Танзанию. Я так думал. Но сколько не общаюсь с людьми в последнее время, слышу кошмарные речи – людям совершенно все равно, куда уезжать. Лишь бы сделать это. Потому что «там», скорее всего лучше, потому что там, скорее всего, нет того, что есть «здесь». «Там» – свои проблемы, но «здесь» - все то, с чем нет уже сил мириться.

Говорят: «Там хорошо, где нас нет». Но там, где мы есть, еще хуже. И лучше не становится. Никто и нигде никого не ждет, но ужас в том, что Молдова превратила нас в иностранцев. Мы чужие в собственной стране и живем с этим. Пока – в Молдове, а потом – как получится. Да хоть в Зимбабве…