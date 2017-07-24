Есть такое мнение: Альтернативы власти

Последние события существенно сузили пространство для маневра во внешнеполитической сфере. После закрытия российского направления вследствие дипломатических скандалов и обмена жесткими репликами, похоже, закрылось и направление европейское. Но, потеря этих двух направлений не означает, что наша власть осталась без внешних альтернатив. Именно об этих альтернативах пойдет речь в этой статье.

Первой из них является укрепление отношений с США. В этом направлении ведется интенсивная работа. Мы не знаем, в какой мере нынешней власти удастся убедить США в том, что Молдова является достойным доверия партнером, но в этом направлении уже достигнуты некоторые успехи. В первую очередь, это то, что США объявили о предоставлении Молдове помощи в размере 4,1 млн. долларов, а также то, что Конгресс США возобновил деятельность Группы дружбы с Республикой Молдова, и активно выступает с поощрительными заявлениями в сторону нашей страны.

На самом деле, правильней было сказать, что желание молдавских властей укрепить отношения с США совпало с большой заинтересованностью США в укреплении позиций в этом регионе – намерение Украины вступить в НАТО, и помощь, оказываемая этой стране НАТО. Если Украина вступит в НАТО до 2020 года, Молдова станет территорией, находящейся между двумя членами НАТО – Румынией и Украиной. Таким образом, можно предположить, что США учитывает этот аспект, и это заставляет их иначе смотреть на власть в Кишинев, а эта, в свою очередь, может воспользоваться ситуацией и пытаться получить некоторую поддержку или выгоду.

Второй внешней альтернативой является Румыния. Хорошие отношения между властью Молдовы и Румынии ни для кого не секрет. Более того, партии власти в Молдове и Румынии находятся в политическом партнерстве, что во многом объясняет открытость и поддержку со стороны этого государства. В отсутствии европейского направления, власти Молдовы, чтобы обеспечить себе некоторую поддержку со стороны унионистского электората, который, по оценкам, составляет около 20-30%, могут разыграть румынскую карту.

В данном контексте также следует учитывать, что в последнее время в нашем обществе все чаще обсуждается тот факт, что якобы нынешняя власть рассматривает и возможность воссоединения Молдовы с Румынией, что в какой-то степени могло бы решить проблему евроинтеграции, и особенно, проблему с имиджем этой самой молдавской власти. Это, конечно, маловероятно, но все-таки этот ход событий не следует сбрасывать со счетов.

Третьим вариантом могло бы стать создание пророссийской коалиции правящей власти с социалистами. Так в Молдове, без проведения выборов, может измениться вектор внешней политики. Но для этого Россия должна забыть о последних недружественных действиях нашей власти, но с учетом высоких ставок в этой игре, Россия вполне могла бы это сделать, ради возвращения Молдовы в поле своего влияния.

Понимаю, что кто-то может сказать, что эти альтернативы не совсем «совместимы» между собой, потому что речь идет о довольно большом радиусе действия – от унионизма до возвращения под российское влияние. Но, в случае нашей власти, все эти сценарии вероятны, потому что правящая партия уже не раз доказала, что может легко бросаться из одной крайности в другую.

Изначально появившись как левоцентристская проросийская партия, она эволюционировала до правоцентристской проеропейской. Почему ей тогда не вернуться к пророссийскому вектору, или не сделать еще несколько шагов направо, и стать унионистской? В случае нынешней правящей партии возможно все …

Игорь Волницки