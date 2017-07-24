Последствия «победоносной мобилизации» Филипа: Горит исторический центр Кишинева (фото)

В ночь на понедельник вспыхнул пожар на территории бывшего Республиканского стадиона, где власти решили складировать ветки и деревья после прошедшего 21 апреля бурана.

Пожарные были вызваны на место происшествия в 04.29, а локализация пожара заняла два с половиной часа. К тушению пожара привлечены 16 пожарных расчетов всего Кишиневского гарнизона Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Центр Кишинева охвачен дымом, а пожарные продолжают заливать водой территорию стадиона.

Бывший Республиканский стадион стал самым большим местом складирования веток и деревьев, а власти даже не знают точного объема древесной массы, которая почти за полгода превратилась в пожароопасный источник, готовый в любой момент загореться в условиях июльской жары.

Никто из ответственных чиновников примарии Кишинева, а также правительства, не знает точного количества складированной на бывшем стадионе древесной массы: все оперируют термином «тысячи складометров».

Примечательно, что подобные свалки еще остались в других зонах столицы, большинство из которых – на Ботанике. По решению правительственных чиновников и руководства примарии, во во время ликвидации последствий апрельского бурана под свалки для древесного мусора были выбраны школьные стадионы, внутри спальных районов Кишинева.

Ранее уже сообщалось, что 2 мая премьер-министр Павел Филип победоносно объявил о завершении объявленной им полной мобилизации. Тогда, Филип посчитал, что власти справились с работой, складировав ветки и деревья во дворах и на стадионах спальных районов и в историческом центре Кишинева.

Кроме того, ситуация усугубилась в результате введенного муниципальными властями запрета горожанам самостоятельно вывозить древесный мусор под угрозой штрафов «за нарушение экологической безопасности».

10 июля на подобной свалке в пригороде Кишинева – в г.Прункул также загорелись сухие ветки и деревья