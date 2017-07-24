Мощный пожар пылает на Республиканском стадионе: видео

Пожар вспыхнул этим утром на Республиканском стадионе. Там загорелась свалка веток и бревен, свезенных после апрельских снегопадов. Это третий подобный пожар с начала июля.

Первое сообщение о пожаре пришло в 4.20, и уже через десять минут пожарники прибыли на место возгорания. Пламя удалось локализовать к 7 часам.

На данный момент с огнём борются 16 пожарных расчётов, около 80 сотрудников СЧС. Опасности, что пламя перекинется дальше, удалось избежать.

"Сгорело 40% складированных на территории стадиона веток, 60% удалось спасти. Пострадавших в результате пожара нет. Вышел из строя измельчитель веток, который работал на стадионе", - сказал замначальника Пожарно-спасательной службы Алексей Лавриенко.

"Ветки занимали почти половину площади стадиона. Опасности распространения огня больше нет. Пожарные будут находится здесь до полной ликвидации пожара. Затем начнем оценку ущерба", - сообщила пресс-секретарь СЧС Диана Цуцу.

"Пока ничего невозможно сказать о причинах возгорания. Их предстоит установить специалистам Службы чрезвычайных ситуаций. За один день это не делается. Сегодня мы проведем совместной заседание с представителями СЧС. Будем искать способы предотвратить в других местах складирования веток".