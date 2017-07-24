24 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Общество
Начался приём документов в столичные университеты
24.07.2017

Сегодня начинается прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриентам предлагают более 15 тысяч мест почти по 160-ти специальностям. Около пяти тысяч -   бюджетные. Обучение по контракту  обойдется от четырех до 30 тысяч леев в год. 

По данным Министерства просвещения, число бюджетных мест сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым на 1088. На педагогических факультетах их 1350, на инженерных - 637. Будущим медикам и фармацевтам предлагают 425 бюджетных мест, экономистам - 180, юристам - 120, из которых 80 - на факультетах, подведомственных МВД.

Самое дорогостоящее обучение по контракту - в Госуниверситете медицины и фармацевтики: от 28 до 30 тысяч леев в год. Лидирует по дороговизне факультет стоматологии. Обучение в Академии музыки, театра и изобразительного искусства стоит от семи до 22 тысяч леев в год. В госуниверситете - от трех до десяти тысяч. Там самый высокооплачиваемое обучение на факультете права.

В Экономической академии стоимость контракта варьируется от 5800 до 8600 леев в год. Обучение в педагогическом университете имени Иона Крянгэ обойдется не дороже пяти тысяч леев. Самую невысокую плату просит Тираспольский госуниверситет - 4800 леев в год.

Прием документов в вузы продлится неделю.


 
Количество просмотров:
38
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.