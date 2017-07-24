Начался приём документов в столичные университеты

Сегодня начинается прием документов в высшие учебные заведения. Абитуриентам предлагают более 15 тысяч мест почти по 160-ти специальностям. Около пяти тысяч - бюджетные. Обучение по контракту обойдется от четырех до 30 тысяч леев в год.

По данным Министерства просвещения, число бюджетных мест сократилось в нынешнем году по сравнению с прошлым на 1088. На педагогических факультетах их 1350, на инженерных - 637. Будущим медикам и фармацевтам предлагают 425 бюджетных мест, экономистам - 180, юристам - 120, из которых 80 - на факультетах, подведомственных МВД.

Самое дорогостоящее обучение по контракту - в Госуниверситете медицины и фармацевтики: от 28 до 30 тысяч леев в год. Лидирует по дороговизне факультет стоматологии. Обучение в Академии музыки, театра и изобразительного искусства стоит от семи до 22 тысяч леев в год. В госуниверситете - от трех до десяти тысяч. Там самый высокооплачиваемое обучение на факультете права.

В Экономической академии стоимость контракта варьируется от 5800 до 8600 леев в год. Обучение в педагогическом университете имени Иона Крянгэ обойдется не дороже пяти тысяч леев. Самую невысокую плату просит Тираспольский госуниверситет - 4800 леев в год.

Прием документов в вузы продлится неделю.