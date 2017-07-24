Грозаву о пожаре на стадионе: Мы не были готовы

Вице-примар столицы Нистор Грозаву считает, что пожара на Республиканском стадионе можно было избежать, и допускает, что причиной возгорания могла стать слишком медленная работа примэрии и ее неготовность к подобным ситуациям.

Грозаву допускает, что к сегодняшней ситуации мог привести неразрешенный конфликт интересов. Об этом он заявил в рамках прямого включения на одном из частных телеканалов, передает aif.md.

Чиновник отметил, что о причинах третьего по счету возгорания в Кишиневе также пока ничего не известно.

– На протяжении дня будем обсуждать, созовем заседания со специалистами Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Несмотря на схожесть с двумя другими пожарами, возможно, что причины возгораний разные, об этом нам расскажут специалисты, – отметил он.

Сильнейший пожар охватил Республиканский стадион ранним утром. По предварительной информации, горели сухие ветки и деревья, складированные там после апрельской стихии. Жертв нет.

Фотографии ночного пожара от пользователей соцсетей.