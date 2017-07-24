Массовое заражение туберкулезом в психоневрологических больницах Молдовы

Более 50 человек, мужчин и женщин, госпитализированных в психоневрологические интернаты в селах Бэдичень (Сорока) и Брынзень (Единец) были заражены туберкулезом, и в настоящий момент находятся на лечении в Республиканской Клинической Психиатрической Больнице Кишинева. Согласно заявлению эпидемиологов, все началось с заражения нескольких пациентов, заболевания которых не были во время обнаружены. Возможно, они являлись носителями данного заболевания более одного года. Массовое заражение произошло в результате ужасных условий содержания пациентов данных клиник, в которых в одной палате одновременно находятся до 30 пациентов.

Согласно информации портала e-sanatate.md, случаи выявления заражения туберкулезом были обнаружены в мае нынешнего года. На данный момент в республиканскую профильную больницу было доставлено пять десятков больных, с данным диагнозом, где их поместили в отдельно обустроенное помещение, и осуществляется лечение данного заболевания. Трое из 50 пациентов заявлены как больные, ранее перенесшие данное опасное заболевание, однако, не завершившие его лечение.

По информации, полученной от заместителя директора Клинической Психиатрической Больницы Юрия Павлова, общее количество больных, находящихся на лечении, составляет 50 человек, среди которых 21 пациент переведен из Психоневрологического Интерната села Брынзень. Среди них 18 мужчин и 3 женщин.

Остальные 29 больных были доставлены из села Бэдичень: 23 мужчины и 6 женщин. Первые пациенты были доставлены еще 22 мая, потом 8, 13, и 30 июня. Однако, в клинику возможно поступление еще трех пациентов. Фтезиопневмологическое отделение на данный момент заполнено до отказу. Из того, что можно было увидеть, мы заметили, что несколько кроватей с больными было поставлено в холлах больницы. Пациенты обращаются к врачам с жалобами и на другие болезни, которыми они заболели помимо туберкулеза.

«В больнице имеется достаточное количество необходимых для лечения пациентов препаратов. Бесперебойное обеспечение питанием. Общий срок лечения составляет два месяца, после чего все пациенты вернутся в свои пансионаты, в которых они постоянно находятся, и где они продолжат обязательное медицинское постбольничное лечение», заявил Павлов.

По заявлению врачей, с подобной ситуацией им не приходилось сталкиваться как минимум в течение последних двух десятков лет.