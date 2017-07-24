Додон пообещал закрыть молдавско-украинские пункты, «если Приднестровье понесет потери»

Президент Игорь Додон сообщил, что будет настаивать на закрытии совместных молдавско-украинских пунктах, если приднестровский регион начнет нести экономические потери. Об этом он заявил на телеканале «Россия-24».

«Если это приведет к экономическим потерям Приднестровья, я буду настаивать на закрытии этих пунктов. Мы выступили с инициативой провести встречу в формате "5+2" в ближайшее время, потому что нам нужны конкретные решение по многим проблемам», — заявил глава страны.

Игорь Додон отметил, что выступает «категорически против утверждения мер, которые могут ухудшить финансовую и бюджетную ситуацию Приднестровья».

«Я поднимал этот вопрос на последней встрече с Вадимом Красносельским. Мы договорились проанализировать возможные экономические риски и, если они будут, изменить законодательство РМ. Я, в качестве президента Молдовы, обещаю сделать все возможное, чтобы у Приднестровья не было потерь», — отметил президент РМ