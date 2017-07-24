Неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в Молдове сокращен на два года

Дополнительный, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком сокращен на два года в соответствии с внесенными поправками в Кодекс о труде, принятыми в окончательном чтении в пятницу, 21 июля, передает IPN.

До сих пор, кроме родового отпуска и частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, женщинам, а также другим лицам, отмеченным в Кодексе о труде, предоставлялся на основании письменного заявления дополнительный, неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком в возрасте от трех до шести лет. Со вступлением в силу внесенных изменений дополнительный отпуск будет предоставлен до исполнения ребенку четырехлетнего возраста, при сохранении рабочего места. Время неоплачиваемого дополнительного отпуска включается в трудовой стаж, если индивидуальный трудовой договор не будет прекращен по инициативе работника.

Принятым депутатами законом вводятся поправки к 36 статьям Кодекса о труде. Документ дополнен новой статьей - ,,Грубое нарушение трудовых обязанностей”. Грубыми нарушениями будут признаваться следующие действия работника: прием и выдача имущества, а также денежных средств без оформления соответствующих документов; предоставление услуг при использовании должности за определенное вознаграждение, услуги или других благ; использование в личных целях полученных денег. Грубым нарушением будет признаваться также отказ от прохождения медицинского осмотра, когда это признается обязательным, а работодатель проинформировал письменно работника о данной обязанности.

Работник будет обязан немедленно проинформировать работодателя о невозможности явиться на работу. Он обязан представить документ, обосновывающий отсутствие на работе, не более, чем в течение пяти рабочих дней после возобновления работы. Работодатель будет также иметь право уволить работника, если последний отсутствовал на работе без уважительной причины на протяжении четырех последовательных часов, даже один раз, не обязательно повторно, как это происходит в настоящее время.

В связи с новыми положениями Кодекса о труде, работой в ночное время будет считаться труд, выполненный с 22.00 часов и до 04.00 часов утра, а не с 22.00 до 06.00 часов утра, как это принято сейчас.