Опубликован рейтинг городов с самыми дешёвыми такси в мире

Английский сайт carspring опубликовал рейтинг городов мира с самыми дешёвыми услугами такси.

Согласно 2017 Taxi Price Index, в пятёрку самых дешёвых городов вошли: 1. Каир, 2. Мумбай, 3. Джакарта, 4. Бухарест, 5. Мехико сити. Москва на 24 месте, Нью-Йорк на 43-ем, самое дорогое такси в Токио, Женеве и Цюрихе. В самом дешёвом городе цена за 1 км. составила 10 центов, в самом дорогом $5.19. Рейтинг был составлен по данным Uber, поэтому Кишинёва в нём нет.

Тем временем, в Кишинёве появился сервис Яндекс.Такси, где цена 1 км. составляет 5 леев ($0.28, что позволило бы нам занять второе место после Каира, стоимость 1 км. в Мумбае $0.32).

Яндекс.Такси пользоваться можно исключительно из приложения, цены обещают ниже, машины лучше. Пока большинству горожан удалось увидеть надпись «No available cars», но есть и публичные персоны, которым, чисто случайно, в это воскресенье в день лонча повезло найти машину. Из плюсов сервиса — цену поездки можно узнать сразу из приложения и минимальная — 15 леев, цена не увеличится, даже если водитель попал в пробку или ему пришлось отклониться от маршрута. Из минусов — нельзя рассчитаться банковской картой, возможно, пока.