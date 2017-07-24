Гонщик из Молдовы погиб на этапе чемпионата мира по мотокроссу в Чехии

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Спорт
Трагический случай произошел на этапе чемпионата мира по мотокроссу в чешском Локете. Во время предварительных заездов погиб молодой мотогонщик из Молдовы Игорь Кухарчук. Он участвовал в первенстве в категории European Motocross 85cc Championship.
На трассе Кухарчук упал с мотоцикла и в результате падения получил травмы, от которых, несмотря на усилия оперативно прибывших врачей, скончался.
Как сообщает Motonews, в знак уважения гонка в классе European Motocross 85 cc, которая должна была состояться сегодня, отменена.
Международная мотоциклетная федерация (FIM), «Мотоклуб Локет» и организаторы соревнований выразили свои соболезнования семье, друзьям и членам команды спортсмена.
Игорь Кухарчук родился и жил в Молдове. 2 августа он должен был праздновать день рождения.
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