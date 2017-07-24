24 Июля 2017
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Спорт
Гонщик из Молдовы погиб на этапе чемпионата мира по мотокроссу в Чехии
24.07.2017

Трагический случай произошел на этапе чемпионата мира по мотокроссу в чешском Локете. Во время предварительных заездов погиб молодой мотогонщик из Молдовы Игорь Кухарчук. Он участвовал в первенстве в категории European Motocross 85cc Championship.

На трассе Кухарчук упал с мотоцикла и в результате падения получил травмы, от которых, несмотря на усилия оперативно прибывших врачей, скончался. 

Как сообщает Motonews, в знак уважения гонка в классе European Motocross 85 cc, которая должна была состояться сегодня, отменена. 

Международная мотоциклетная федерация (FIM), «Мотоклуб Локет» и организаторы соревнований выразили свои соболезнования семье, друзьям и членам команды спортсмена.

Игорь Кухарчук родился и жил в Молдове. 2 августа он должен был праздновать день рождения. 


 
Количество просмотров:
22
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2017 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.