Гонщик из Молдовы погиб на этапе чемпионата мира по мотокроссу в Чехии

Трагический случай произошел на этапе чемпионата мира по мотокроссу в чешском Локете. Во время предварительных заездов погиб молодой мотогонщик из Молдовы Игорь Кухарчук. Он участвовал в первенстве в категории European Motocross 85cc Championship.

На трассе Кухарчук упал с мотоцикла и в результате падения получил травмы, от которых, несмотря на усилия оперативно прибывших врачей, скончался.

Как сообщает Motonews, в знак уважения гонка в классе European Motocross 85 cc, которая должна была состояться сегодня, отменена.

Международная мотоциклетная федерация (FIM), «Мотоклуб Локет» и организаторы соревнований выразили свои соболезнования семье, друзьям и членам команды спортсмена.

Игорь Кухарчук родился и жил в Молдове. 2 августа он должен был праздновать день рождения.