Рейтинг банков по кредитованию физических лиц

Большинство кредитов, взятых физическими лицами, являются потребительскими кредитами – 3,78 млрд. леев, или 53,4% от общего объема кредитов физических лиц. Затем следуют кредиты на приобретение недвижимости – 2,4 млрд. леев, или 33,9% от общей суммы и кредиты для ведения бизнеса – 0,9 млрд. леев, или 12,7%. Данные можно найти в публикации „Trend Hunter”, автором которой является экономист ИРСИ „Viitorul” Вячеслав Ионицэ, который провел рейтинг банков в области кредитования физических лиц, согласно нескольким критериям, передает IPN.

В исследовании отмечается, что на рынке Республики Молдова действуют 11 коммерческих банков, а кредитование физических лиц сосредоточено в трех банках – Moldova Agroindbank, Mobiasbancă и Moldindconbank. Вместе эти три банка, которые предлагают 5,35 млрд. леев из общей суммы в 7,08 млрд. леев, занимают 75% от рынка кредитов, предоставляемых физическим лицам. Этот рейтинг, на четвертой и пятой позиции в котором стоят Victoriabank и Fincombank, был создан по объему кредитования физических лиц.

По другому критерию, а именно по доле кредитов, предоставленных физическим лицам из общего объема кредитов, первыми являются Eurocreditbank и Mobiasbancă из рейтинга пяти банков, о которых автор публикации пишет, что имеют активную политику кредитования физических лиц. В то же время MAIB, за счет крупной доли на рынке, способствует увеличению среднего объема кредитов, предоставленных банками физическим лицам. Однако у семи из 11 банков портфель кредитования физических лиц ниже, чем в среднем по системе, что указывает на неиспользованный банками потенциал для кредитования физических лиц.

Что касается рейтинга банков с самой низкой долей безнадежных кредитов, предоставляемых физическим лицам, автор отмечает, что граждане являются лучшими плательщиками. Средняя доля безнадежных кредитов составляет 3,4%, что в три раза меньше, чем в среднем по безнадежным кредитам в банковской системе. Даже самые большие доли сопоставимы со средним уровнем по банковской системе. В рейтинге 5 банков с самой малой долей кредитов, выданных физическим лицам, первые три позиции занимают Fincombank, Comertbank и Eurocreditbank. На последних двух позициях остаются MAIB и Mobiasbancă.

В настоящее время в Республике Молдова работают 11 коммерческих банков, которые по состоянию на июнь 2017 года предоставили кредиты для развития экономики на сумму 34,2 млрд. леев, из которых 7,1 млрд. леев, или 20,8% являются кредитами, предоставляемыми физическим лицам.